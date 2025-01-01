逾150個管狀炸彈！FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝一天製50發彈藥

美國NBC新聞1日引述官方說法報導，一名維吉尼亞州男子因聯邦當局在他家中起出一批自製爆炸裝置而被捕，其中部分被標為「致命」，此案也是聯邦調查局（FBI）史上緝獲最大批完工爆炸裝置。

根據法庭文件，當局於2024年12月17日，在諾福克西北約47公里的史密斯菲爾德（Smithfield）一處農場拘捕史帕福德（Brad Spafford），指控他非法持有一把未經登記的短管步槍。

拘留備忘錄指出，FBI幹員搜查史帕福德住家時，發現這把步槍以及「超過150個自製簡易爆炸裝置，評估為管狀炸彈」。文件寫道，「這些裝置中，部分被標為『致命』。大多數裝置在一個獨立式車庫內發現，FBI還在該處發現工具和製造材料，包括自製保險絲與PVC管段，住家臥室的一個背包裡發現另外幾個明顯的管狀炸彈，完全不安全」。

BIG THREAD: Today, I attended the preliminary/detention hearing for Brad Spafford, charged with possessing a short barrel rifle.



Federal prosecutors say more charges are coming and that his arrest yielded the "largest seizure of finished explosive devices in FBI history." pic.twitter.com/7UuW3DWfox — Ford Fischer (@FordFischer) 2024年12月31日

檢方表示，該背包外面寫著「#nolivesmatter」一詞；新澤西州國土安全和防備辦公室（NJOHSP）表示，「生命不重要」（No Lives Matter）成員透過網路加密通訊軟體宣傳，遵循白人極端主義意識形態，推動大規模殺戮、犯罪活動與針對性攻擊，且慫恿追隨者從事自殘或虐待動物。

根據文件，史帕福德和2個年幼孩子住在家中。史帕福德據稱告訴當局，他在冰箱裡存放了一罐爆炸材料，非常不穩定，可能會由於溫度變化而爆炸。附上的冰箱內照片顯示，一個標示「危險」和「別碰」的罐子就放在似乎是微波食物與其他食品旁邊。

檢方表示，史帕福德使用總統的照片進行打靶練習，「表達了支持政治暗殺，且最近在一家當地靶場尋求狙擊步槍射擊資格」。拘留備忘錄稱，他們認為史帕福德獲釋對與他同住者、社區與「將負責定期檢查其住所是否有火器，包括危險和不穩定爆裂物的審前官員」構成「極端危險」。

史帕福德的律師沒有立即回應置評請求。官方稱此案的調查始於2023年，當時一名消息人士告訴當局，史帕福德處理一個自製爆炸裝置時導致手部變形，還稱他正在囤積武器和自製彈藥。史帕福德告訴消息人士，他一天製作約50發的彈藥。