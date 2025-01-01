影╱紐約地鐵爆驚魂！男子月台邊滑手機突遭推落軌 下秒遭列車輾過
美國紐約曼哈頓地鐵站2024年12月31日發生驚魂一幕，一名男子在月台等候列車時，突然遭一名陌生男子推下鐵軌，接著被迎面而來的列車撞擊，所幸只有頭部受傷，逃過一劫，男嫌已被警方帶走，但尚未受到任何指控。
紐約郵報報導，根據地鐵站的監視器畫面顯示，事件發生在當地時間下午1時半左右的曼哈頓第18街車站，身穿橘色外套的男子正在月台邊低頭滑手機，結果一名穿著深色外套的男子在他身後徘徊一陣，接著用力將橘色外套男子推下鐵軌，數秒後一列1號列車迎面駛進，嚇得剛跳進站內的兩名男子趕緊離開。
有列車民眾表示，當時地鐵突然停了下來，等了大概10分鐘，接著被告知說必須下車，因為地鐵下有人受困。
根據現場拍攝的影片顯示，數名消防員合力將受害男子從火車車廂間救上月台，而男子平躺在地時，眨著眼睛，手指輕微移動，渾身是血，令旁觀者驚呼「他還活著！」消防部門隨後將男子放上擔架，緊急送往附近醫院救治。報導稱，男子的情況危急，但目前已穩定下來。
警方指出，45歲受害者與23歲嫌犯似乎不認識。犯嫌做案後逃離現場，幾小時後在哥倫布圓環附近被逮，目前尚未受到任何指控，據報過去曾因襲擊紐約警察遭控襲擊罪。
紐約警察局統計數據顯示，近28天內，城市交通系統發生48起重罪攻擊事件，比2023年同期增加40%。
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