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荷包免失血！美超市推「平替款」愛馬仕柏金包 一顆不到3千元引瘋搶

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國連鎖超市沃爾瑪（Walmart）近期推出外形神似柏金包的平價款「沃金包」（Wirkin），引發搶購風潮。取自沃爾瑪官網
美國連鎖超市沃爾瑪（Walmart）近期推出外形神似柏金包的平價款「沃金包」（Wirkin），引發搶購風潮。取自沃爾瑪官網

法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包（Birkin），是許多女生的終極追求，但一顆包通常要價不斐，且不是想買就買得到，美國連鎖超市沃爾瑪（Walmart）就聽見小資女的心聲，近期推出外形神似柏金包的平價替代款「沃金包」（Wirkin），在社群媒體上颳起旋風，引發搶購熱潮。

根據慕尼黑市場SACLÀB數據，一顆標準型號的柏金包需要一名專業工匠耗費長達40小時的時間才能製成，要價至少7200美元（約新台幣23萬元）起，且還須「配貨」累積消費額度，才可能有機會入手。

但沃爾瑪推出的這款平替版柏金包，價格落在78美元（約新台幣2555元）到102美元（約新台幣3342元）間，具體價格取決於尺寸和顏色，瞬間掀起一陣搶購熱潮。沃金包製造商Kamugo表示，這款包款外皮採用真牛皮製成，內裡使用合成皮。

對此，有TikTok用戶開玩笑說道， 「沃爾瑪的Birkin包叫Wirkin，專為勞工階級（wirkin/ workin class）而設。」

也有人表示，這象徵「打倒富人」（eat the rich）的口號，認為這款包包的爆紅，代表這個超高端地位象徵的衰落。

但也有網友質疑買仿製品是否有意義，一名TikTok用戶表示，自己不會買假貨，因為甚至不在乎有沒有一顆柏金包。

法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包（Birkin），是許多女生的終極追求。美聯社
法國精品愛馬仕（ Hermès）的柏金包（Birkin），是許多女生的終極追求。美聯社

愛馬仕 柏金包 沃爾瑪

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