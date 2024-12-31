效法阿姆斯特丹 美國加州大麻咖啡館2025年合法化
美國加州2025年1月1日實施新法，允許地方政府授權合法大麻零售商在店內販售熱食和飲料，提供現場表演；立法提案人希望這種荷蘭阿姆斯特丹的大麻咖啡館營運模式，促進加州合法大麻產業多元發展，刺激經濟成長。
加州州長紐松（Gavin Newsom）9月30日簽署的第1775號法案（Assembly Bill 1775）將在新年生效。這項法案獲得加州參、眾議會的跨黨派支持，在參議會以30比7、眾議會以63比5通過。
法案由舊金山選出的民主黨籍加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提案。他在立法通過之後，發布新聞稿指出「阿姆斯特丹風格的大麻咖啡館在加州合法化」，希望協助合法大麻零售業者多元化經營。
加州2018年娛樂用大麻合法化，西好萊塢市（WestHollywood）2019年出現第一家大麻咖啡廳。但這種結合餐廳與大麻的營運模式，僅在西好萊塢市以特殊許可的方式經營；大多數加州城市，大麻專賣店僅限銷售大麻產品。
2025年1月1日起，加州新法上路之後，這項法律允許加州各個地方政府可以批准大麻專賣店，在店內銷售不含大麻成分的食物和飲料，提供售票的音樂演出。
「洛杉磯時報」報導，支持者認為，這項法案可以提升娛樂用大麻的體驗，提高合法業者的收入，有助於打擊非法毒品。但反對者認為，餐廳內二手煙可能影響工作人員健康，對於近30年加州推動無菸餐廳的努力是一大退步。
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