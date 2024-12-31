美國財政部表示 遭受中國大陸駭客入侵

美國財政部周一（30日）致函國會說，中國大陸官方支持的駭客，經由第三方軟體服務供應商，對財政部進行了網路攻擊。

彭博新聞看到的財政部這封信當中，美國財政部形容，中國大陸的駭客入侵是「重大網路安全事件」，因為是國家所支持的人所為。

信函指出，財政部在12月8日接到第三方軟體服務供應商BeyondTrust的通知說，有個駭客取得BeyondTrust一組關鍵的密碼鑰匙，「該鑰匙係用於確保為財政部辦公室終端用戶提供技術支援的雲端服務」。

財政部現正由多個有關機構協助，對此事件進行調查。基於目前可得的資訊，事件幕後看到與中國大陸有關的進階駭客。

彭博採訪中國駐華府大使館、BeyondTrust，他們的代表均沒有立即回應置評請求。

財政部在這封致參議員布朗（Sherrod Brown）和史考特（Tim Scott）的信中表示，事件中駭客得以遠距進入特定的財政部工作站，以及「這些工作站用戶所維護的特定非機密文件」。

一位財政部發言人說：「受影響的BeyondTrust服務已經下線，並且沒有證據顯示造成威脅的駭客還能繼續進入財政部系統或取得資訊。」

揭露財政部被駭事件，主要是白宮持續在調查其所稱的，由中國大陸國家贊助，針對美國電訊公司所進行的大規模網路間諜活動。上周五，白宮說，有九家電訊公司受到相關網路攻擊的影響。

駭客據稱花了數個月時間，潛伏在美國的電訊網路之中，對數量未知的電話通話和簡訊內容，蒐集資訊。紐約時報曾經報導，被鎖定的目標是當時正在競選美國總統的川普與他的搭檔范斯，川普的家族成員，以及對手賀錦麗競選團隊幕僚等。