北美首例！華盛頓大學東亞研究碩士新增台灣領域

美國華盛頓大學近期決定在東亞研究碩士新增台灣領域，創北美首例，這也是英語世界碩士學位專攻台灣學的第二例。台裔美籍學者林于翔推動此計畫6年多，很開心終有成果，盼能進一步推廣台灣研究。

位於西雅圖的華盛頓大學「傑克遜國際研究院」（The Henry M. Jackson School of International Studies,University of Washington）決定在東亞研究碩士學程新增專門研究台灣的領域，現已開放招生，將於2025年秋季開學。

這項計畫的主要推動者，是在華大教當代台灣史的林于翔（James Lin）、及該校「東亞中心」（East AsiaCenter）與「台灣研究計畫」（Taiwan StudiesProgram）的主任雷偉立（Bill Lavely）。

林于翔12月27日接受中央社電訪指出，他們在2017年就希望學校能有專門研究台灣的碩士學位，開始討論如何推動，歷經學校各層級的委員會、華盛頓州議會的同意，終於成真，全球學生都有機會到華大攻讀台灣研究，他感到非常開心。

林于翔指出，華大傑克遜國際研究院的東亞研究原有3個領域的碩士學程，分別是中國、韓國與日本。新方案將這3個碩士學程整併為單一的東亞研究碩士學位，並加入專攻台灣研究的領域，成為北美第一個專門研究台灣的東亞碩士學位。

在華大通過這個方案前，英國倫敦大學亞非學院（SOAS）的台灣研究碩士班是全球英語世界第一個、也是唯一的台灣研究碩士班。

談及計畫構想起源，林于翔說，目前有意在博士班專攻台灣研究領域的學生，碩士班往往只能選東亞研究，一般東亞研究範圍較爲廣泛，可能無法提供足夠聚焦於台灣領域的研究，現在華大可以「補足這塊學術缺口」。

林于翔也說，台灣研究不是新領域，但目前仍缺乏「制度化」的支持，要推動台灣研究成為成熟的學術領域，關鍵在於培養專業人才，尤其是能擔任教授的人才。成立專攻台灣學的東亞研究碩士班，也可以幫助建構、推動台灣研究領域的發展。

林于翔是台裔移民第二代。他在柏克萊大學攻讀歷史博士時，曾在台灣進行田野調查，研究涵蓋1920年代民國時期的農村改革、台灣戰後的土地改革與農業科學發展、到冷戰時期參與國際援助的農技團，探討台灣如何透過農業與世界連結互動。

他說，目前華大大學部、碩博士班已有與台灣相關的課程，學校也常舉辦與台灣相關的講座或活動，也有供大學部學生於暑假到台灣研習計畫。來自台灣的老師，還包括教授環境議題的翁彥筑、教藝術與電影的張雅倫。

林于翔指出，未來的台灣研究東亞碩士班學位，將提供涵蓋台灣政治、歷史、社會、文化、電影、經濟、環境、國際關係等跨領域的課程，培養在學術界、智庫、政府機構及國際組織的台灣領域專門人才。