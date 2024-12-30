寫紀錄 今年破兆美元資金湧入美ETF
投資人今年對美國指數股票型基金（ETF）投入超過1兆美元，刷新三年前所創的歷史紀錄，也提高華爾街對明年的預期。
研究公司ETFGI資料顯示，美國ETF總資產在今年11月來到10.6兆美元，自年初以來增加了超過30%。
在川普當選後的數周，投資人表現最為積極。11月有1,640億美元流入ETF，創下單月紀錄。許多投資人期許川普在第二任期內將降低稅金並減少監管，將繼續為已經沸騰的股市加分。
在市場中占比較少的固定收益型ETF，在今年也表現強勁。主因是投資人希望在美國聯準會開始調降短期利率前，鎖住高殖利率帶來的收益。
然而，SPDR基金美洲研究主管Matthew Bartolini也提醒，投資人過度聚焦於大型科技公司及美國大型股，將使風險增加。
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