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龍舌蘭酒熱退燒 墨國庫存高達5億公升

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
龍舌蘭酒生產大國墨西哥的庫存高達5億公升以上，幾乎快追平該國的全年產量。路透
龍舌蘭酒生產大國墨西哥的庫存高達5億公升以上，幾乎快追平該國的全年產量。路透

疫情時期的烈酒消費熱潮退燒，龍舌蘭酒大國墨西哥庫存高達5億公升以上，幾乎快追平該國的全年產量。與此同時，美國總統當選人川普又威脅要對墨西哥開徵關稅，讓這個產業的前景蒙上陰影。

英國金融時報（FT）報導，墨西哥龍舌蘭酒監管委員會的資料顯示，在桶中熟成或等待裝瓶的龍舌蘭酒庫存，2023年底達5.25億公升，逼近該行業當年的全年產量5.99億公升。

伯恩斯坦分析師史特林說，需求下滑、墨國新蒸餾廠啟用，導致新酒產量遠高於銷量，造成庫存累積。他估計，龍舌蘭酒業2025年會非常動盪。

喬治克隆尼等名人自創龍舌蘭酒品牌，讓這種墨國美酒在美國邁入主流，過去十年來成長快速。但疫後烈酒熱潮降溫、酒價上漲也促使消費者減少飲酒，讓龍舌蘭酒過去18個月的需求降低。據飲料數據提供商IWSR，龍舌蘭酒今年前七個月的美國銷量年減3%。

雪上加霜的是，川普揚言要對墨國商品開徵25%關稅，由於墨國83%出口品仰賴美國購買，這會重創墨國經濟及龍舌蘭酒業。

龍舌蘭酒監管委員會表示，該國2023年生產的龍舌蘭酒有三分之二外銷，其中八成輸往美國。去年繼美國之後的第二、三大出口市場，分別是西班牙、德國，但兩國均只占外銷比重的2%

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

墨西哥 庫存 美國

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