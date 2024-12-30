美國遊客訪巴拿馬運河 斥川普奪回控制權說荒謬

法新社報導，對數十名觀看貨船通過巴拿馬運河（PanamaCanal）的美國遊客來說，美國總統當選人川普揚言要奪回此運河控制權的說法很是荒謬。

受訪遊客格魯薩克（Natalia Glusack）說：「我認為它（運河）100%屬於巴拿馬，是啊，應該繼續維持現狀。」格魯薩克是美國加州的會計師，她與母親一起前來度假。

川普（Donald Trump）一再揚言，下個月重返白宮後，他就拿回巴拿馬運河的控制權，然而今天受訪的民眾當中，沒人支持他的主張。

川普聲稱，美國船隻通過巴拿馬運河時被收取「不公平」費用；川普也毫無根據地指稱中國控制了巴拿馬運河。

紐約退休人士霍蘭德（Mindy Holland）說：「川普提出很多主張，但他的話不一定都是真的。」

同樣來自紐約的74歲退休人士梅茨納（PaolaMetzner）說：「他老愛說一些戲劇性言論，讓大家同仇敵愾。但這條運河屬於巴拿馬…這是兩國於1977年簽署協議的一部分。」

美國接手建造的巴拿馬運河於1914年落成；1977年時任美國總統卡特（Jimmy Carter）和巴拿馬民族主義領導人陶瑞賀士（Omar Torrijos）簽署條約，於1999年12月31日將運河控制權移交給巴拿馬，以換取巴拿馬保證這條運河永久中立。

有些分析人士認為，川普語帶威脅，只是一種迫使巴拿馬降低通行費的談判計策。

華盛頓退休金融顧問米勒（Alan Miller）表示，川普「本質上是個只關心金錢的商人…如果他能聲稱自己正在為美國企業省錢，那可能會帶來很多好處」。

75歲的米勒說，川普「明白大多數人不會去研究巴拿馬運河條約的歷史和真相。多數人只會說，是的，他是站在我們這邊」。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）26日已排除與川普就運河問題進行談判的可能性，並否認中國干涉巴國運河經營。

穆里諾表示，美國船隻使用這條運河的通行費不會減少。

在通過巴拿馬運河的總貨運量中，美國以74%居首、中國占21%居次。