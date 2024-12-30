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美國卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。路透
美國信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。路透

美國信用卡貸款違約狀況已攀升至自2008年金融危機以來最高水準，這顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。

根據BankRegData蒐集的產業數據，信用卡放貸業者在2024年前九個月轉銷呆帳460億美元，也就是嚴重拖欠的貸款餘額，該數字比去年同期大增50%，攀升至14年來高點。轉銷呆帳會發生在放貸機構判定借款人不可能償還債務時，而這也是備受觀察的嚴重貸款困境指標。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟分析師詹迪表示：「高收入家庭情況良好，但收入排名後三分之一的美國消費者花光所有錢。他們的存款現在是零。」

在高通膨維持數年、聯準會將借貸成本維持在高水準後，違約率劇升是消費者個人財務日益變得吃緊的訊號。

儘管銀行還沒公布第4季財報，但初步跡象顯示，愈來愈多消費者無法按時還款。規模僅次於摩根大通和花旗集團的美國第三大信用卡放貸機構Capital One近期表示，截至11月，其年化信用卡轉銷率（即被註記為無法追討回貸款占整體貸款的比率）達到6.1%，高於一年前的5.2%。

美國消費者在疫情封鎖時期結束後，手上有大量現金且準備好支出。信用卡放貸機構樂於提供協助，與過去可能因收入不佳而無法取得資格的消費者簽約，理由是這些消費者當時銀行帳戶內有充裕現金，看起來是安全的借款者。接著，信用卡借貸餘額激增，在2022年和2023年共增加2,700億美元，使美國消費者的信用卡總債務在2023年年中首度突破1兆美元。

熱烈的支出加上新冠疫情引發的供應鏈瓶頸，導致通膨高漲，進而促使聯準會從2022年開始升息。

較高的貸款餘額和利率，導致無法全額付清信用卡貸款的美國民眾，在截至9月底止的過去12個月支付了高達1,700億美元的利息。這些利息吸納了原本在消費者銀行戶頭中一部分多餘的現金，低收入消費者尤其受衝擊，結果導致這些借款者更無力償還卡債。

即便消費者卡債在過去一年轉銷近600億美元呆帳，消費者信用卡中超過至少一個月逾期未繳的卡債金額仍超過370億美元。

根據穆迪的數據，信用卡違約率在今年7月攀至高峰，之後雖然略為下滑，但仍比疫情前平均水準高出近1個百分點。

WalletHub消費信用研究主管帕帕迪米歐表示：「違約率顯示出眼前會有更多苦痛。」他說，川普威脅廣徵關稅會推升通膨和利率，這在2025年對消費者而言是兩大問題。

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