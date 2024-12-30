模範卸任總統卡特 奔走外交重人權

美國第39位總統卡特（Jimmy Carter）辭世，享嵩壽100歲。卡特擔任總統期間與中華民國斷交讓國人印象最深，對美國人而言，他則是模範卸任總統，卸任後仍為外交奔走、重視人權。

卡特2015年8月宣布罹癌後曾召開記者會，被問到回顧事業生涯有什麼遺憾時，他坦承會反省他對伊朗人質危機的回應方式。

卡特說，最大的遺憾就是總統任內，援救被扣留在伊朗的52名美國人質失敗。

1979到1981年，52名美國人遭伊朗革命政權拘禁444天。1980年4月，卡特派出突擊隊深入伊朗援救人質，卻接連遭遇障礙任務失敗，還折損兩架飛機和8名美軍。

卡特一直認為這個事件是他1980年總統大選敗給雷根（Ronald Reagan）的一大因素。他說：「我希望當年能多派一架直升機，我們就能夠把他們（人質）救出來，我也能夠當選連任。」

卡特1924年10月1日生於喬治亞州農場家庭，父親是州議員，1943年進入美國海軍官校，展開11年的海軍生涯。直到1953年父親去世，他決定退役還鄉繼承父業，退役時軍階為海軍上尉。

卡特經營農場種植花生有成，1970年代中期已擁有土地3100英畝，資產總值100萬美元。由於關心並參與地方活動而廣泛接觸群眾，投入政治生涯。1970年競選成功，成為喬治亞州第76屆州長。

擔任州長4年期間，卡特整頓財政、提高政府效率、保護自然與歷史資源，更積極消除種族隔閡，宣布起用黑人參政。

卡特1976年7月贏得民主黨提名參選總統成功，於1977年1月20日宣誓就任美國第39位總統，任內重大事件包括1977年曾居間促使以色列和埃及在大衛營（Camp David）進行談判和簽訂協議，使這兩個中東國家和平共處；其他還有1979到1981年的伊朗人質危機、1979年的能源危機、三哩島核事故，以及蘇聯入侵阿富汗等。

1978年，卡特未徵詢國會或要求國會同意，即宣布與中華民國斷交並承認中華人民共和國，由在台北的美國大使安克志（Leonard S. Unger）通知中華民國總統蔣經國，由於此舉不符合傳統外交慣例，當時的外交部長錢復曾批評這是無禮之舉。

之後美國國會以壓倒性多數通過訂立「台灣關係法」（Taiwan Relations Act），台灣安全若遭受威脅，美國有義務協助台灣自我防衛，卡特簽署法案。

1979年1月1日，美國和中國正式建交，同時結束與台灣的官方關係，雙邊外交工作由新設立的美國在台協會（AIT）負責。

卡特卸任後積極參與各種戰爭及人質危機的調停斡旋，並致力慈善工作而備受敬重。他為外交奔走，努力化解北韓、伊拉克、巴爾幹半島等各地紛爭，2002年獲得諾貝爾和平獎。

1994年6月，美國對北韓寧邊核設施計畫定點打擊，雙方軍事緊張達到最高點時，卡特突訪平壤，成為第一位造訪北韓的美國總統，戲劇性扭轉局勢。當時卡特由首爾經板門店抵達北韓，與北韓領導人金日成見面，並獲得北韓承諾凍結核開發。

卡特當時還從中牽線，推動時任南韓總統金泳三與金日成的南北韓高峰會談，但最終由於金日成在1994年7月8日突然過世而未能實現。

也因此，卡特一直有著「模範卸任總統」的形象，「獨立報」（Independent）就這麼形容，一般認為，比起在任時，卡特總統卸任後更稱職。