任內與台斷交 美前總統卡特逝世享壽100歲

美國華盛頓郵報29日報導指出，美國前總統卡特（Jimmy Carter）於喬治亞州平原鎮（Plains）的家中過世，享壽100歲。

華盛頓郵報（The Washington Post）29日透過卡特兒子詹姆斯‧卡特（James Carter）證實前總統卡特在家中過世，但他沒有向媒體說明死因。

卡特2015年被診斷出癌症，去年2月開始在喬治華盛頓老家開始接受安寧療護（hospice care），當時家人與親友評估恐時日不多，但卡特仍在今年10月1日慶祝百歲生日，成為美國歷史上第一位人瑞總統，也創下美國總統最長壽紀錄。

卡特家屬今年9月表示，卡特住在喬州平原鎮的簡樸牧場式平房，雖然身體虛弱，行動不便，卻沒有放棄，還與兒孫說想要達成人生新目標：不是慶生，而是想投票給副總統賀錦麗；卡特在今年10月16日「透過郵寄投下選票」。

家屬也指出，卡特夫人羅莎琳‧卡特（Rosalynn Carter），去年11月以96歲高齡去世，對卡特帶來很大的打擊。

卡特於1976年當選美國第39任總統，美國就是在其任內與中華民國斷交；卡特1980年競選連任失敗後，又回到1962年他首次當選州參議員時所居住的房子。

卡特於2002年榮獲諾貝爾和平獎，表彰他多年來國際衝突尋找和平解方的努力。