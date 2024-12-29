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美2024遣返逾6萬名瓜地馬拉人 翻新紀錄

中央社／ 瓜地馬拉市28日綜合外電報導
圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)
圖為無證客在移民及海關執法局探員戒備下，由大巴走上包機。(取自ICE網站)

國營的瓜地馬拉移民中心（Guatemalan Migration Institute）表示，今年遭美遣返的瓜地馬拉公民達6萬1680人，創下紀錄。

今年最後4架遣返飛機從美國德州起飛後，昨天降落在瓜國首都瓜地馬拉市（Guatemala City）一處空軍基地，法新社記者團隊看到約100人從1架飛機上走下來，其中大多數是帶著小孩的婦女。

美國在總統當選人川普下個月底重返白宮之前，升高遣返非法公民的力道。川普選前曾矢言將大規模遣返無證移民。

瓜地馬拉政府估計有270萬瓜國公民在美生活，但僅其中40萬人有合法居留和工作的文件。

據官員表示，2024年自美抵達瓜地馬拉的遣返飛機共508架，人數達6萬1680人。

2023年被遣返的瓜地馬拉公民達5萬5302人，高於2019年寫下的5萬4599人紀錄。

每年有成千上萬名瓜地馬拉人為遠離國內暴力與貧窮，透過非正規管道進入美國。

這些瓜地馬拉人自美匯回國的款項往往是重要經濟命脈。瓜國央行估計，瓜地馬拉人2024年的僑匯總額直逼210億美元，刷新紀錄，相當於瓜地馬拉國內生產毛額的19%。

瓜地馬拉 移民 美國

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