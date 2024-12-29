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外國人工作簽 掀川普支持者「內戰」

聯合報／ 記者顏伶如、編譯廖振堯、徐榆涵／綜合報導

華盛頓郵報廿七日報導，美國總統當選人川普的極右派支持者，針對吸引技術人才的H-1B工作簽證，槓上馬斯克等挺川普的矽谷企業家。雙方在社群網站交鋒，彷彿爆發「內戰」。

極右派人士盧默廿三日在X平台批評，印度出生、川普點名的白宮人工智慧（AI）資深政策顧問克里希南曾支持取消H-1B簽證名額上限，顯然背離川普移民政策。盧默還稱印度人是「來自第三世界的侵略者」。

南非出生、曾持有H-1B簽證的馬斯克廿五日則在X發文說，優秀又認真工程師在美國非常少，「若你想要手下團隊奪冠，當然要從各地招聘頂尖人才」。馬斯克還稱H-1B簽證可吸引「頂尖至前百分之零點一」的工程人才。

與馬斯克同獲川普延攬領導政府效率部的企業家拉馬斯瓦米廿六日也發文說，崇尚庸才、輕視人才的美國文化，使美國企業決定僱用外國技術勞工，這有助美國經濟。但英國廣播公司報導，該文引發大量反移民川粉抨擊後，拉馬斯瓦米推文說H-1B系統有嚴重缺陷且「應被取代」。

川普第一任期的駐聯合國大使海理廿六日也在X平台說，美國勞工與美國文化沒有任何不對，應投資在美國人身上而非外籍員工。

美聯社報導，這次網路爭論，暴露川普政治運動的內部分歧，預示川普陣營可能為白宮帶來的嫌隙和矛盾。目前H-1B簽證每個財年開放八點五萬個名額，取得者約七成三為印度人，一成二為中國大陸人。川普向來批評H-1B，第一任期曾收緊其資格。

川普已證實其團隊計畫上任第一天就宣布進入國家移民緊急狀態，將允許政府從五角大廈調撥資金用於移民事務。川普欽點的「邊境沙皇」霍曼廿七日說，川普團隊正考慮利用軍事基地拘留非法移民，並利用軍機加快遣返。

川普 美國 馬斯克

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