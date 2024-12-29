「TikTok禁令」川普要求延緩 為就職後政治解套預做準備

美國總統當選人川普要求最高法院延後強迫短影音平台TikTok選擇「不賣就禁」的法律期限，好讓他在下月宣誓就職後，仍有機會尋求「政治解套」。

英國金融時報報導，根據美國國會4月通過的法案，TikTok的中國大陸母公司字節跳動須在2025年1月19日前分拆TikTok，否則面臨全國禁用，而這正好是川普宣誓就職的前一天。

美國官員先前警告，由於字節跳動可能被迫基於大陸法律，將TikTok的1.7億名美國用戶個人資訊分享給北京當局，因此存在國安風險。

不過，川普在27日遞交的聲請狀中要求最高法院延後此期限，好讓他即將上任的新政府「有機會為這件事情當中的問題尋求政治解套」。

美Tiktok禁令沿革 圖／經濟日報提供

聲請狀指出：「唯有總統川普擁有完美的談判技巧、選民授權，以及政治意願，來為拯救這個平台談判解決方案，同時處理政府表達出的國安疑慮，川普本人也知曉這些疑慮。」

川普在二度當選總統前的競選活動上表明反對禁止TikTok，並承諾會「拯救」該平台。川普本月又說，他心中現在對TikTok抱著一股「暖意」（warn spot），因為該平台在11月大選中幫助年輕選民倒向他這邊。

川普這麼做等於是180度顛覆他第一屆任期時對該平台的立場，他2020年曾發布行政命令禁止美國使用TikTok，並要求字節跳動在90天內分拆美國資產。這道命令後來被法院擋下，並被現任總統拜登撤回，雖然拜登後來又簽署現在這項法案。

最高法院正加緊腳步審理此案，預定明年1月10日開庭進行口頭辯論。

雖然川普做為總統沒有權限指揮最高法院，但如果這道法律真的生效，川普的立場可影響如何實行。美國司法部將負責執行這項法律，川普身為總統也有權決定是否批准任何出售提案。

此外，據CNN記者柯林斯在社群平台X上引述匿名消息來源表示，川普在遞交完聲請狀的27日當晚，川普與TikTok執行長周受資進行了交談。周受資約兩周前也曾到川普的海湖莊園與川普親自會面。