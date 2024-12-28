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美國兆彩頭獎逾400億加州開出 獎金創史上第5高

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）昨晚開獎後，兆彩今天表示，價值12.2億美元的頭獎在加州開出，合新台幣超過400億元，寫下兆彩史上第5大頭獎金額。圖／法新社
美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）昨晚開獎後，兆彩今天表示，價值12.2億美元的頭獎在加州開出，合新台幣超過400億元，寫下兆彩史上第5大頭獎金額。圖／法新社

美國樂透彩券「兆彩」（Mega Millions）昨晚開獎後，兆彩今天表示，價值12.2億美元的頭獎在加州開出，合新台幣超過400億元，寫下兆彩史上第5大頭獎金額。

法新社報導，昨晚開出的兆彩頭獎號碼為：3、7、37、49、55、6。兆彩表示，這張彩券在加州開出。

目前還不清楚中獎者的身分。中獎者是否知道自己持有的彩券中頭獎和是否前來兌獎，都還是未知數。

兆彩說，中獎者在加州首府沙加緬度市（Sacramento）以北約210公里的柯頓伍德鎮（Cottonwood）一間加油站購買這張彩券。

中獎者可選擇在30年內每年分期領取總額12.2億美元的獎金，或者一次領完約5億4970萬美元稅前現金。

這次開出的頭獎12.2億美元，為兆彩史上第5大頭獎金額；兆彩史上最高的頭獎金額為20.4億美元。

彩券 樂透 美國 頭獎

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