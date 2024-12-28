美媒：川普欲取消債限 可能獲民主黨奧援

美國預計最快明年1月中觸及債務上限，財政部呼籲國會採取行動。候任總統川普表明盼徹底取消上限但自家共和黨內雜音不小，如今傳出民主黨人反而可能支持取消上限。

綜合華爾街日報與Axios新聞網報導，財長葉倫（Janet Yellen）今天在致函國會時提到，財政部預計最快明年1月14日觸及債務上限，將須採超常規措施避免美國債務違約，以待國會採取行動再拉高上限或以其他方式繼續暫緩債務上限生效。

債限反映美國政府獲允許用於支付社會安全和醫療保險等施政舉債金額，美國國會2023年透過立法，賦予到2025年1月1日前暫緩31.4兆美元的債務上限生效。

美國財政部的超常規措施再加上稅收，可為國會爭取幾個月時間，完成拉高或取消債限立法。拉高債限並非許可新支出，只是允許發行新債來支付國會已批准的開支，確保諸如支付社保、利息及國防開支等履行。

以往這類超常規措施包括贖回部分與公務人員退休基金相關的投資，以及不再對退休和其他基金進行某些特定投資。一旦債限拉高或舒緩，就會再把錢放回這些基金。

觀察家預期美國財政部的應急措施將在明年夏天前告罄，屆時若國會拿不出行動，美國將出現債務違約；過去出現債務上限僵局時市場震盪歷歷在目。

Axios另一篇報導披露，眾議院少數黨領袖、民主黨籍紐約聯邦眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）私下表示，支持明年全面取消債務上限而不光是單純提高。這可能意味川普可能在全面取消債限一事上獲得民主黨奧援。

川普與兩黨部分人士之所以傾向取消債務上限，是因他們認為設債務上限未能真正控制赤字，反而經常帶來不必要的經濟風險和政治僵局。

共和黨內有為數不少的債限和赤字鷹派，反對一切拉高或取消債限舉措，成為川普一大絆腳石。約40名共和黨眾議員19日就與民主黨聯手封殺一個避免政府關門的支出法案，法案內就有一條川普屬意、為期兩年的債務上限擴張條款。

若傑福瑞斯的意向屬實，明年川普上台後若想推動取消債限，很可能得仰仗對方，無疑讓傑福瑞斯平添與川普政府打交道的籌碼。

據一名民主黨資深議員和另兩名知情人士透露，傑福瑞斯認為民主黨可能得響應川普取消債限的訴求。

當川普19日宣示會帶頭廢除債務上限時，眾院民主黨人以恐給川普空白支票為由選擇反對。然而民主黨內包括維吉尼亞州聯邦眾議員貝葉（Don Beyer）、麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）等一干人都支持拿掉債務上限。

與傑福瑞斯要好的眾議院預算委員會主席、民主黨籍賓州聯邦眾議員鮑以爾（Brendan Boyle）上週幾乎都在跟黨內同僚講應推動取消債限。

鮑以爾告訴Axios：「我覺得2025年該是一勞永逸解決這些老是綁手綁腳債限的時候了。我一直在提倡債限改革法案（Debt Ceiling Reform Act），這能了結我們所知的債務上限。」

另據消息人士指出，取消債限也在參議院民主黨人之間議論，華倫上週也在黨團幹部私人會議裡提出過。華倫明年將成為參院極具影響力的銀行委員會（Banking Committee）民主黨領袖，勢必影響民主黨對債限的立場。