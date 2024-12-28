川普出手救抖音 要求最高法院擋「不賣即禁」令

美國總統當選人川普27日出手救抖音，要求最高法院擋下海外版抖音TikTok限期明年1月19日「不賣即禁」的法令，延至他20日上任後來解決問題。

美國總統拜登今年4月簽署由兩院通過的法案，限期中國大陸母公司字節跳動（ByteDance）在明年1月19日前出售TikTok，否則必須下架。

川普即將在明年1月20日就職，他27日由律師代為向最高法院提出法律文件；內容指出，川普反對在此時禁止TikTok在美國營運，並尋求其上任後透過政治方法來解決問題。

文件指出，川普擁有談判專業和選民授權，也有政治決心討論出「同時保存TikTok平台，且回應國安疑慮」的解方；文件並說明，川普知悉這些疑慮。

文件表示，川普將在明年就職，承擔起美國的國家安全、外交政策和其他重要的行政責任；此案在言論自由和國家安全、外交政策之間拉鋸，川普作為未來的美國總統，他才是解決爭端的正確人選。

TikTok在今年法案通過後提出上訴，認為該法違反美國憲法所保護的言論自由，不過遭到法院駁回，TikTok表明將訴諸最高法院；最高法院預計在明年1月10日舉行聽證會。

川普在美國大選期間使用TikTok來吸引年輕選民，也聲稱會「拯救TikTok 」，不過川普在2020年8月曾簽署行政命令禁止TikTok，認為TikTok影響國安，但遭聯邦法院擋下，未能生效。

文件說明，川普在大選中獲得多數選民支持，誓言要保護所有美國人的言論自由，包括1.7億名TikTok美國用戶。

文件並稱，川普是史上最有權威、經驗最豐富和最有影響力的社群網路使用者之一，目前擁有1470萬名TikTok追蹤者；川普積極地與這些追蹤者交流，因此了解到TikTok是一個自由表達意見的特殊媒介，包括核心的政治言論。