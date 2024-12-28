川普陣營對技術移民不同調 矽谷幫與極右派筆戰

美國候任總統川普陣營近日就技術移民議題在社群媒體筆戰。矽谷的富豪稱，美國需要技術移民，並批美國文化平庸，才缺乏卓越人才。主張強硬移民路線的極右派稱，大批印度裔工程師是第三世界入侵者。

富豪馬斯克（Elon Musk）自稱川普（DonaldTrump）的「第一密友」，先前已傳出川普「讓美國再度偉大」（MAGA）極右派核心幕僚有人不滿，近日雙方的不合檯面化，主要爭議在於是否放寬聘僱專業技術人士的H-1B工作簽證。

爭議起於川普提名印度裔科技創業家克瑞希南（Sriram Krishnan）為人工智慧領域資深顧問。這個任命引起MAGA運動極右派代表人物盧默（LauraLoomer）不滿。盧默經常發表反對移民等種族歧視言論，選戰期間是川普專機座上賓。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，盧默23日首先在馬斯克經營的社群平台X開砲，指克瑞希南曾經支持放寬綠卡發放的上限，讓科技業勞工更容易成為美國移民，這與川普承諾要推動的政策背道而馳。

盧默的貼文內容包括，「我們的國家是由歐洲白人建立的，不是從印度來的第三世界入侵者」，不是要讓科技界利用邊境的開放得到自己的好處。她今天發出許多貼文說，她無法正常使用X帳號，批評馬斯克審查言論。

馬斯克則在貼文指出，在美國，優秀工程師始終處於短缺狀態，這限制了矽谷的發展，美國如果沒有更多的高技術移民，會輸掉科技競賽。「招聘外國人才是科技公司在全球競爭中吸引頂尖工程師的關鍵方式。」

印度裔的生技業富豪拉馬斯瓦米（VivekRamaswamy）近日也在X平台加入戰局，指矽谷的科技業需要聘僱外國的技術勞工，因為「美國文化長期以來崇尚平庸而非卓越」，無法培養優秀的工程師。

拉馬斯瓦米在貼文說：「頂尖科技公司經常聘用外國出生或第一代移民工程師，而非『本土』美國人，並不是美國人天生智商不足（這是懶惰且錯誤的解釋）。其中一個關鍵的原因可以歸結為『文化』」。

拉馬斯瓦米獲川普任命，將與馬斯克領導體制外的「政府效率部」。他今天貼文指出，H-1B簽證制度有許多問題，應改革，使其能選拔最優秀人才（非抽籤）、促進競爭（非受制特定公司），且簡化其官僚程序。

不過，同是印度裔的共和黨同僚海利（NikkiHaley）不同意拉馬斯瓦米的看法。她說，美國勞工、美國文化沒有什麼問題，「只要看看邊際，就知道多少人渴望我們所擁有的」，美國應優先投資美國人，而非外國勞工。

獲川普提名為白宮人工智慧與加密貨幣政策顧問的線上交易支付平台PayPal前營運長塞克斯（DavidSacks）為克瑞希南辯護，指他在矽谷很受歡迎，未來也不主管移民政策。克瑞希南獲提名後，尚未對H-1B工作簽證表示意見。

在選戰期間，川普曾上塞克斯共同主持的Podcast節目。當時他說，在美國大學畢業的國際學生應自動獲得綠卡，可以留在美國工作。

華郵報導，川普第一任內曾限制H-1B工作簽證的發放，引起科技業強烈反對。例如，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾以影響國內勞工就業為由凍結發放。之後曾緊縮條件，也曾要求雇主以較高的薪水聘僱持H-1B簽證的員工，該措施遭法官駁回。

報導說，當時川普也對6個伊斯蘭國家實施入境禁令，引起很多高科技公司不滿。這次川普贏得許多矽谷企業家支持，都希望影響他對技術勞工的移民政策。

美國每年最多發放約8萬5000件H-1B簽證。美國國籍暨移民局（USCIS）統計，2024年度收到符合資格的H-1B申請件數超過75萬件。因需求遠大於供給，USCIS經嚴審後，以隨機抽籤方式決定。非營利組織「美國政策國家基金會」（National Foundation forAmerican Policy）統計，亞馬遜（Amazon）去年新增3871名持H-1B簽證的員工居冠，馬斯克的特斯拉（Tesla）為742件。