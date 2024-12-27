美外送員狂刺孕婦14刀「肺破裂」 因1千元披薩只拿到66元小費

美國佛州奧西奧拉郡（Osceola County, FL）日前發生一名訂購披薩的孕婦遭外送員刺了14刀。根據警方說法，兇嫌對自己只拿到2美元（折合台幣約66元）小費心懷不滿。

根據ABC新聞與NBC新聞引述逮捕宣誓書報導，奧西奧拉郡警局的警員22日前往基西米（Kissimmee, FL）的里維拉汽車旅館（Riviera Motel）處理入室盜竊和持刀傷人的報案電話。警員抵達現場，找到了身中多刀的受害人伊里扎里（Melinda Irizarry），隨後將她送醫。

有關單位查明22歲的阿爾維洛（Brianna Alvelo）為該名外送員，也是本案嫌犯。警方表示，受害人伊里扎里帶著5歲女兒偕男友入住里維拉汽車旅館慶祝生日，並在當地馬可披薩店（Marcos Pizza Shop）訂餐，訂單金額總計33.10美元（折合台幣約1087元）。

據信是阿爾維洛的嫌犯30分鐘後帶著披薩抵達，伊里扎里拿出50美元紙鈔與要求找錢，但這家披薩店的規矩是不提供零錢。伊里扎里找出了多張較小面額的紙鈔付帳後，最終給了2美元小費。伊里扎里事發後告訴警員，外送員「翻了白眼，一聲不吭就走了」。

警方表示，阿爾維洛據稱後來與一名身份不詳的男性嫌犯一同折返。宣誓書寫到，伊里扎里聽到有人大聲敲門，開門時見到一對男女穿得著一身黑，戴著口罩與強行進入。該男子揮舞著一把銀色左輪手槍，並要求伊里扎里的男友進洗手間，據信是阿爾維洛的女子則拿出一把小刀，翻遍伊里扎里的錢包，還打破了她女兒的任天堂Switch。

伊里扎里說，她轉身保護孩子，感覺到背部下方遭受撞擊，隨後「把女兒扔到了床上，試圖拿起手機」，但阿爾維洛抓住與砸碎手機，「開始用刀多次襲擊她」，共刺了14刀。持槍男子隨後高喊該走了，從而停止了襲擊。

警方指出，在入室搶劫期間，旅館房間內的物品也被拿走。阿爾維洛因持槍入室盜竊、謀殺未遂、綁架和加重襲擊等罪行被捕，被關押在郡監獄，保釋金為55000美元。檢方要求她在出庭期間不准交保，稱此為「可判無期徒刑的罪行」。

宣誓書指出，伊里扎里因肺部破裂而動了緊急手術，胸部、手臂、腿部和腹部也都被刺傷，據報在接受治療時發現自己懷孕。郡警局在臉書發布的最新消息指出，伊里扎里目前情況穩定。身份不詳的男性嫌犯仍然在逃，警方籲請任何掌握有關本案訊息的人撥打犯罪熱線。