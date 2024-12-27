日圓兌美元觸及五個月新低 有分析師估明年底貶至170

周四（26日）日圓兌美元匯價創下五個月新低，因市場預期美元將在明年受到即將上任的川普政府政策提振，美國新政府準備實施的一些政策，被認為可以促進美國經濟增長，但通膨率會再提高。

日圓因美日之間的巨大利差，本周兌美元持續貶值。 周四收盤下跌0.42%至157.99日圓兌1美元；盤中最低跌破158關卡，至158.08，是7月17日以來最低。雖然日本銀行（央行）總裁植田和男周三表示，日銀預期明年日本經濟將更接近於可以持續實現2%的通膨目標，這代表日銀下一次升息的時機已經臨近；但他未就下個月升息的可能性表態。

日本福岡金融集團首席策略師Tohru Sasaki在最新分析報告中指出，受到結構性的因素影響，日圓兌美元匯價到2025年底可能貶至170，且美國聯準會（Fed）可能不會再降息。

由於許多交易員在周三的聖誕節假期後，至下周的新年假期之間休假，外匯市場周四交投淡靜。衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）收盤報108.129，略低於上周五觸及的兩年高點 108.541。

分析師表示，美國新政府上台後，較寬鬆的商業法規和對內減稅措施，預期將有助於推動美國明年的經濟成長，這提振了美元兌其他貨幣的匯率。而對非法移民的取締，以及向貿易夥伴徵收新關稅的前景，則可能會增加價格壓力，長期而言會拖累經濟。

市場現在對Fed明年能夠降息多少次的疑慮正不斷升溫，使得過去幾周來，美元漲勢放大。貨幣市場目前反映明年降息38個基點，這表示他們認為Fed會有第二次降息25個基點的可能性，大約為50%。

美國周四公布的最新經濟數據顯示，上周新申請失業救濟金人數降至一個月以來的最低水準，這與美國勞動力市場降溫但仍然健康的情況相符。另外，11月1日至12月24日期間，美國零售銷售成長了3.8%，原因是零售商預期假購物季競爭激烈，為刺激銷售而進行密集促銷活動，促使消費者出手購物。