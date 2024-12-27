美限制對中科技投資法未通過 分析：川普任內變數增

美國國會近期未能通過一項旨在限制關鍵高科技業到中國投資的法案，民主黨議員批評科技富豪馬斯克介入，以保護他在中國的利益。華盛頓郵報專欄作家羅金今天說，川普上任後恐有變數。

聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）原將「2024年全面對外投資國家安全法案」（ComprehensiveOutbound Investment National Security Act of 2024）納入他與兩黨協商達成的臨時撥款法案，但該版本因總統當選人川普（Donald Trump）及其顧問馬斯克（ElonMusk）反對，而遭作廢。

強生上週在川普的要求下，重新提出另一臨時撥款法案，同時將這項管制對中投資的法案剔除。民主黨籍聯邦眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）當時發表公開信說，「總統」馬斯克阻止這項立法，目的是為保護他在中國的利益。

迪勞洛指出，馬斯克的特斯拉（Tesla）及其他公司從美國聯邦及地方政府獲得大量補助，他在中國也有重大投資。特斯拉全球收益約有1/4來自上海的工廠，正在等中國核准其全自動駕駛技術，他與中國領導階層的關係也令人擔憂。

民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）當時也在社群平台X推文指出，「總統」馬斯克阻止該法案通過，是為了能在中國賺錢，不惜出賣美國利益。

這項法案如果通過，將授權行政部門對企業赴中投資施加限制，涉及領域包括人工智慧、半導體、量子計算等關鍵先進技術領域。

迪勞洛指出，這項法案旨在保護那些獲得納稅人資金支持，而成功開發的技術，這些技術應該留在國內，而非用於幫助對手提升其科技與軍事能力。許多國會議員推動這項法案多年，最後提出的版本也經過參眾議院兩黨議員的協商。

美國新一屆國會將於明年1月3日開議，該法案的立法程序必須重新來過。

華盛頓郵報（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天撰文指出，馬斯克確實在中國有廣泛的商業利益，有時會在台灣議題附和中國立場。但根據他向國會助理打聽，沒有證據顯示馬斯克介入限制對中投資法案，這項法案沒有通過，是因馬斯克反對相關的臨時撥款法案，而成為犧牲品。

羅金說，美國總統拜登（Joe Biden）去年8月發布行政命令，授權實施部分措施，已經於今年1月生效。但由於缺乏國會通過相關立法，執行成效有限。強生與支持立法的國家安全鷹派、及反對的親華爾街派議員協商好幾個月，才達成妥協，現在這些努力必須重頭來過，且面對不可預測性高的川普。

羅金指出，川普上個任期（2017-2021）處理中美貿易與關稅議題的立場強硬，但是在投資議題上，往往採納他的億萬富豪朋友的建議。根據美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員史劍道（Derek Scissors）的分析，美國對中國科技業的投資，自2017年起大幅增加。

羅金分析，內定國務卿盧比歐（Marco Rubio）瞭解美國對中投資敏感科技業的風險，但負責相關政策的是財政部，而內定財長班森特（Scott Bessent）與華爾街友好，金融圈向來抵制相關措施。川普最終立場會怎樣，誰也無法預測。

他呼籲，川普新政府應加速執行拜登的行政命令、並在國會通過立法，如果美國無法盡快有相關作為，很可能在科技競賽輸給中國。