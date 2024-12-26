快訊

說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登為37名聯邦死囚減刑遭批「沒道理」 川普耶誕發文酸嗆：下地獄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國候任總統川普22日出席在亞利桑那州鳳凰城舉行的AmericaFest大會。圖／路透
美國候任總統川普22日出席在亞利桑那州鳳凰城舉行的AmericaFest大會。圖／路透

美國候任總統川普25日用長篇的耶誕節社群媒體貼文，告訴37名獲得待退總統拜登減免死刑的死囚「下地獄」。

國會山報報導，川普在自家社群媒體Truth Social發了兩篇貼文，並在後一篇寫道，「還有，對於37名最暴力罪犯，他們犯下幾乎無人能及的殺人、性侵和搶劫，但瞌睡喬拜登剛給了難以置信的赦免」。川普表示，「我拒絕祝這些幸運的『靈魂』耶誕快樂，但，相反，會說，『下地獄！』（GO TO HELL!）」

拜登23日宣布為40名聯邦死囚中的37人減刑，改為終身監禁不得假釋。川普則多次譴責，發文批評拜登的決定「毫無道理」，加劇受害人親友的悲痛，還宣稱上任後將指示司法部「大力推行」死刑，以保護美國家庭和兒童免受「暴力性侵犯、殺人犯和怪物」侵害，並矢言美國將再次成為擁有法治的國家。

川普的耶誕節貼文還把重點放在美國與中國大陸、巴拿馬、加拿大和格陵蘭島的外交關係，像是指控解放軍「非法」駐守巴拿馬運河，又指加拿大「州長」杜魯多的「公民稅太高」，稱加拿大若成為美國第51州會有「稅減少60%以上」等好處，還支持冰球傳奇格雷茨基（Wayne Gretzky）競選「很快將被稱為加拿大州長的加拿大總理」。

川普 拜登 死囚 美國 耶誕節

延伸閱讀

澤倫斯基批俄耶誕攻擊不人道 拜登籲國防部續援烏

川普忙碌聖誕節 任命駐巴拿馬大使、點名加總理人選…發言又惹議

兩任總統都發聖誕賀詞 拜登籲團結 川普狂轉政治文

重占運河 購買格陵蘭 川普再惹議

相關新聞

拜登為37名聯邦死囚減刑遭批「沒道理」 川普耶誕發文酸嗆：下地獄

美國候任總統川普25日用長篇的耶誕節社群媒體貼文，告訴37名獲得待退總統拜登減免死刑的死囚「下地獄」。

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

拜登24日簽署50項法案成為法律，其中在國會參眾兩院一致支持下，正式將白頭鷹（bald eagle，或稱白頭海鵰或禿鷹）...

驚訝美國竟沒國鳥…明州78歲「鷹痴」促成白頭鷹國鳥正名

明尼蘇達州居民普雷斯頓·庫克(Preston Cook)從1960年代就為白頭鷹(bald eagles)著迷，他不可自...

巴拿馬軍隊駐「達連隘口」斷無證客之路

哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的達連隘口(Darien Gap)，是無證移民從南美洲朝美墨邊境前進的闖關要道，去年就有52...

憧憬美國夢 5年來古巴偷渡客368死或失蹤 加勒比海成「水上墳場」

根據統計，古巴自2020年以來，至少有368人在偷渡過程中死亡或失蹤。古巴人為逃離國內嚴重經濟危機前往佛羅里達州的加勒比...

路人愣住旁觀…女乘客平安夜搭車遭割喉 美國地鐵殺戮事件寫25年新高

平安夜不平安！美國一名女子在聖誕節前夕搭地鐵準備去上夜班，卻遭陌生人持刀砍頸，另一名男受害人手腕也受傷。紐約地鐵幾日前才發生縱火殺人案，美國地鐵殺戮案件已創25年來新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。