拜登為37名聯邦死囚減刑遭批「沒道理」 川普耶誕發文酸嗆：下地獄

美國候任總統川普25日用長篇的耶誕節社群媒體貼文，告訴37名獲得待退總統拜登減免死刑的死囚「下地獄」。

國會山報報導，川普在自家社群媒體Truth Social發了兩篇貼文，並在後一篇寫道，「還有，對於37名最暴力罪犯，他們犯下幾乎無人能及的殺人、性侵和搶劫，但瞌睡喬拜登剛給了難以置信的赦免」。川普表示，「我拒絕祝這些幸運的『靈魂』耶誕快樂，但，相反，會說，『下地獄！』（GO TO HELL!）」

拜登23日宣布為40名聯邦死囚中的37人減刑，改為終身監禁不得假釋。川普則多次譴責，發文批評拜登的決定「毫無道理」，加劇受害人親友的悲痛，還宣稱上任後將指示司法部「大力推行」死刑，以保護美國家庭和兒童免受「暴力性侵犯、殺人犯和怪物」侵害，並矢言美國將再次成為擁有法治的國家。

川普的耶誕節貼文還把重點放在美國與中國大陸、巴拿馬、加拿大和格陵蘭島的外交關係，像是指控解放軍「非法」駐守巴拿馬運河，又指加拿大「州長」杜魯多的「公民稅太高」，稱加拿大若成為美國第51州會有「稅減少60%以上」等好處，還支持冰球傳奇格雷茨基（Wayne Gretzky）競選「很快將被稱為加拿大州長的加拿大總理」。