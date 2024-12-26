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聖誕拜登呼籲團結 川普推文政治掛帥

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
拜登26日發溫馨影片慶祝耶誕、呼籲民眾團結，但川普還是轉發政治議題相關貼文，僅簡單慶祝。（Joe Biden FB）
拜登26日發溫馨影片慶祝耶誕、呼籲民眾團結，但川普還是轉發政治議題相關貼文，僅簡單慶祝。（Joe Biden FB）

溫馨的耶誕節，現任總統拜登過節氣氛濃厚，呼籲全民放下分歧，但新任總統川普簡短祝福後，仍關心巴拿馬運河、格陵蘭與加拿大議題！比起拜登比較溫馨、政治味較淡的耶誕影片，川普的推文顯然也賀聖誕，卻顯得炮火四射，不改爭議作風。外媒認為，這也凸顯美國政治近年來對立增加的趨勢。

拜登走溫馨過節風

根據《半島電視台》報導，拜登在YouTube發布影片，對外展示白宮的耶誕節佈置，並呼籲美國人在耶誕節放下所有的雜音與讓人們對立的一切事務。他說，人生來就是要愛眾人，現在太多人將彼此視為仇敵，而非親愛的好鄰居。拜登呼籲人們多團結，並表示「在美國，人民是深受上帝祝福的！」

川普雖然也有在他的社群平台Truth Social發布一張他與太太梅蘭妮亞的合照，祝福用戶聖誕快樂後，隨即就瘋狂轉貼其他支持他政治主張的貼文，包括力挺他提名退伍軍人、媒體人赫格賽斯擔任國防部長，還有他近日想要購買格陵蘭與巴拿馬運河的主張。

川普過節仍四處引戰

隨後他又發文表示，祝想要阻擾美國法制與選舉的激進左派耶誕快樂，這些左派知道他們的生存機會，就是期待一個連他自己都不知道在做什麼的人（暗指拜登）。另外，川普還說，要跟「州長」杜魯多提醒，如果加拿大願意成為美國第51州，就可以減少60%以上的關稅（近日美國想增加加拿大關稅）。

《半島》提到，兩人發文的差異，也顯見美國政治近年來的極化與對立增加。

福斯新聞網》提到，川普將於1月20日宣誓就職，近日已經開始進入政權轉換的交接期。川普是19世紀的克里夫蘭後，首次間隔任期連任的美國總統，此時除了象徵川普新的政治生涯，還有拜登加上歐巴馬時期副總統至今的政治生命終結。

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