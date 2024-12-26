路人愣住旁觀…女乘客平安夜搭車遭割喉 美國地鐵殺戮事件寫25年新高

平安夜不平安！美國一名女子在聖誕節前夕搭地鐵準備去上夜班，卻遭陌生人持刀砍頸，另一名男受害人手腕也受傷。紐約地鐵幾日前才發生縱火殺人案，美國地鐵殺戮案件已創25年來新高。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子平安夜晚上在中央車站下車，正一邊和鄰居視訊通話、一邊準備通過閘口時，發現地上有血跡，下一秒她的後腦勺遭到重擊、摔倒在地。

犯人將女子壓在地上不停大吼，持刀割破她的喉嚨後攻擊另一名男子，男子手腕也遭砍傷。

女子試圖尋找站內警察，但往常應該有駐警的地方都沒人，而當下其他人也都愣住沒有報案，是正在和女子視訊的鄰居報的警。

犯嫌不斷大叫直到逃離車站，隨後遭到警方逮捕，據傳此人先前也曾因毀壞財物、逃票、攻擊警察等罪名被捕。

受害女子無奈表示，過去兩個月她也有兩次差點被精神病患者襲擊，「我們每天都可能受傷，卻無能為力」。

在中央車站持刀傷人事件前兩天，紐約地鐵上還發生男子縱火、活活燒死一名女子的駭人案件，這是美國今年第9起地鐵殺戮案。《每日郵報》報導，根據紐約警局官方數據，自1997年至2019年，每年地鐵謀殺案從未超過5起，今年已創25年來新高。