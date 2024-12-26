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拜登耶誕節籲團結 川普狂發政治文

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
圖為美國總統拜登與第一夫人吉兒20日在華府與國家兒童醫院幼童及家屬，提前歡度聖誕。
圖為美國總統拜登與第一夫人吉兒20日在華府與國家兒童醫院幼童及家屬，提前歡度聖誕。

今天是耶誕節，美國民主黨籍總統拜登呼籲國人反思及團結；共和黨籍總統當選人川普則在社群媒體送上耶誕祝福，並且狂發政治文。

路透社報導，白宮在耶誕夜於YouTube發布影片，內容是關於白宮耶誕裝飾的導覽，由拜登（Joe Biden）擔任旁白，他在影片中呼籲美國人拋開「所有噪音和一切分裂我們的事」。

拜登說：「我們來到這個地球上，是為了互相關心、互相愛護」、「我們常常將彼此視為敵人，而不是鄰居、不是美國同胞。」

他呼籲美國人找尋一個「安靜反思」的時刻，提醒自己以莊重和尊重對待彼此，而且要「生活在光明中」，並銘記團結美國人比分裂美國人更重要。

川普（Donald Trump）則在耶誕節於自家社群平台Truth Social上，張貼他與妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）的合照，祝大家耶誕快樂。

此外，川普也轉發了數十條支持他政治立場的文章或社群媒體貼文，包括爭議的美國國防部長提名人赫格塞斯（Pete Hegseth）及格陵蘭（Greenland）與巴拿馬運河（Panama Canal）等議題。

川普在其中一則貼文發布迷因，嘲笑前總統歐巴馬（Barack Obam），這個迷因顯示川普2017年就職總統時看著同台的歐巴馬，圖中寫道「當你看著這個男人，他說『你永遠不會在就職典禮成為總統』」。

川普 拜登 社群媒體 美國

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