全美目擊UFO及不明無人機 美前國防官員：政府隱瞞事實

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國福斯新聞報導，全美多地最近幾週傳出目擊來歷不明無人機，令數以百萬人感到緊張，國會證詞及多項通報已揭露全美各地有人目擊到UFO，一名美國前國防官員指出，政府「隱瞞我們在宇宙並不孤單的事實」。

福斯新聞（Fox News）報導，根據美國「全國不明飛行物通報中心」（National UFO Reporting Center），全美各州皆有人通報目擊UFO。

一名受過軍事訓練的觀察者通報，他今年10月獨自在加州芒廷森特（Mountain Center）露營時，突然間與自然界有關的聲音完全消失，整個地區變得光亮。

據稱，他看到一個明亮的白色橢圓形光線，長約20至30英尺，盤旋在樹頂的高度，當時光線完全靜止，沒有噪音，沒散發熱量，看起來像一架大型直升機。

儘管最近有人目擊到無人機或神秘飛行器，並不完全是觀測到UFO，但這已引發人們的關注，甚至引起聯邦調查局（FBI）的注意，掀起關於天空中是否可能存在其他不明飛行物的討論。

據報導，前美國國防部「先進飛行威脅辨識計畫」（Advanced Aviation Threat Identification Program）主管艾里松多（Luis Elizondo）上月與其他目擊者在國會作證實指控，政府團體「隱瞞我們在宇宙並不孤單的事實」。

艾里松多表示，「我相信我們作為美國人能夠承受真相。我也相信世界應該知道真相」，他呼籲國會制定法律，保護那些不敢站出來的舉報人。

UFO 國防部 美國

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