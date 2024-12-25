女子在餐廳廁所待幾小時 警破門發現她產嬰想沖進馬桶失敗

美國德州一間速食店日前發生一起駭人事件，一名女子疑似在廁所意外產子，但女子不知為何並沒有向外求援，反而試圖將胎兒沖進馬桶。由於女子在廁所實在待了太久，店家只好報警，警方到場查看才讓整起事件曝光。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事發當天33歲的史崔特（Mallori Patrice Strait）於凌晨12點左右進入位於德州康弗斯（Converse）的一家速食店。一開始她在餐廳待了2小時，後來2點左右進了廁所，但就一直不肯出來。

店內員工表示，史崔特在廁所發出奇怪的聲音，讓外面的人都很擔心。由於她實在待了太久沒出來，店經理中間曾為她準備杯水，希望讓她出來，但史崔特還是一直待在廁所裡，於是經理只好報警。

警方抵達現場以後，史崔特依然拒絕配合警方調查。消防隊接獲消息以後到場協助破門，隨後警方在廁所內發現了疑似「人類的身體組織」。後來交由專家檢驗後才發現，原來那是一名還包在羊膜囊裡面的女嬰，但已經死亡。

根據專家判斷，史崔特懷孕約28至30週，而女嬰頭部似乎有受到撞擊的痕跡，可能是被用力擠入馬桶留下的痕跡。史崔特在被送往醫院的過程中，向救護人員道歉，稱自己很抱歉，「但我並不自私」。目前驗屍官尚未確定女嬰的死亡原因。

警方已對史崔特提出虐待屍體指控，整起案件仍在調查中。