今年標普500最大飆股不是輝達和特斯拉 是這家超夯AI公司
標普500指數今年的最大飆股，不是大家耳熟能詳的輝達或特斯拉，而是名頭較不響亮的Palantir Technologies。這家人工智慧（AI）公司今年迄今噴高近380%。
富比世（Forbes）報導，Palantir是今年表現最佳的標普500成分股，截至24日為止狂飆379.79%。這家公司9月才獲納標普500指數，多數漲勢都出現在過去三個月。
Palantir除了受惠於華爾街的AI狂熱之外，外界預料川普上台後，國防預算將增，也帶旺股價，美國大選日後勁揚58%。
股價水漲船高下，Palantir市值從370億美元，躍升至約1,800億美元。該公司2020年首次公開發行股票（IPO）時，估值為200億美元，如今增加八倍之多。
若不限標普500成分股，美國估值500億美元的上市公司中，Palantir是今年漲幅第三大的業者，僅次於行銷軟體商Applovin（上漲757%）、比特幣大戶微策略（MicroStrategy、上漲467%）
Palantir以AI分析為大量數據提供解決方案。美國銀行（BofA）分析師莫拉解釋，商業和政府對AI平台的需求快速成長，該公司是受惠者。Palantir客戶包括美國國防部、通用磨坊（General Mills）、聯合航空等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言