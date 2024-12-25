拜登簽署法案 白頭海鵰正式成為美國國鳥
240多年來一直是美國權力和力量象徵的白頭海鵰，今天贏得遲來的榮耀：正式成為美國國鳥。
美聯社報導，拜登總統簽署國會遞送的法案，修改美國法典（United States Code），將白頭海鵰定為國鳥。
1782年設計定稿以來，白頭海鵰就出現在美國國璽上，並用於官方文件。國璽上有白頭海鵰、橄欖枝、箭矢、盾牌狀的國旗、拉丁格言「合眾為一」（EPluribus Unum），以及象徵美國最初13州的13顆五角星。
根據USA.gov報導，國會在同年指定白頭海鵰為國徽，其形象出現在文件、總統旗、軍事徽章、美國貨幣等許多地方。
但跟許多人想的不一樣，白頭海鵰從未被正式定為國鳥。
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