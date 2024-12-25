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晶片制裁一波波！美國半導體行業協會：敦促美國謹慎行事並與業界合作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國半導體行業協會（SIA）在官網，發布以總裁John Neuuffer為名的聲明指出，大陸是全球半導體行業的主要參與者，美國對大陸半導體調查和限制應該更加的謹慎，之前的限制已經引發對於美國晶片「不再安全或可靠」的擔憂。SIA敦促貿易代表署謹慎行事，並在整個過程中與行業密切合作。路透
美國半導體行業協會（SIA）在官網，發布以總裁John Neuuffer為名的聲明指出，大陸是全球半導體行業的主要參與者，美國對大陸半導體調查和限制應該更加的謹慎，之前的限制已經引發對於美國晶片「不再安全或可靠」的擔憂。SIA敦促貿易代表署謹慎行事，並在整個過程中與行業密切合作。路透

美國貿易代表署（USTR）日前宣布，對大陸成熟製程晶片發起301條款調查。美國半導體行業協會（SIA）在官網，發布以總裁John Neuuffer為名的聲明指出，大陸是全球半導體行業的主要參與者，美國對大陸半導體調查和限制應該更加的謹慎，之前的限制已經引發對於美國晶片「不再安全或可靠」的擔憂。SIA敦促貿易代表署謹慎行事，並在整個過程中與行業密切合作。

聲明提到，大陸是全球半導體行業的主要參與者，大陸正努力透過供給側和需求側措施，在大陸發展「獨立可控」的半導體行業。大陸最近呼籲限制採購美國晶片，並相關聲稱美國晶片「不再安全或可靠」，這尤其令人不安。

聲明指出，鑑於半導體在經濟中的普遍性，從日常消費電子產品和汽車到軍事系統和人工智慧資料中心，SIA敦促美國貿易代表署謹慎行事，並在整個過程中與行業密切合作。華盛頓的領導人還應該追求積極和積極的議程，以建立美國製造和封裝能力，加強美國的研究和設計生態系統，並在國內外創造對美國製造晶片的新需求。

聲明認為，為了讓美國保持世界經濟和技術領先地位，美國必須在半導體技術方面處於領先地位，並為晶片生產中使用的關鍵上游材料建立有彈性的供應鏈。SIA期待與即將上任的川普政府和新一屆國會合作，以保持美國半導體供應鏈的彈性，並確保美國半導體生態系統在未來許多年成為全球領導者。

值得注意的是，日前美國商務部雷蒙多也表示，美國應該更多地關注對國內創新的投資，而不是實施禁令和制裁，「試圖阻止大陸發展半導體是愚蠢的差事。」

雷蒙多還補充，拜登政府的「晶片與科學法案」（CHIPS and Science Act）導致美國在建設晶片基礎設施方面的投入，比過去 28 年的總和還要多，這「比出口管制更重要」。

半導體 美國

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