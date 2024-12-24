美國同志夫夫性侵2養子 拍片炫耀拉皮條…法院判關100年
領養小孩本是一件美事，但美國一對同性戀夫夫基於個人骯髒的慾望收養兩名男童，長年性侵他們並拍片炫耀還「拉客」，法院判處兩人100年監禁。
根據《每日郵報》、《紐約郵報》報導，2022年一名男子因下載兒童色情影像被捕，警方追查IP位址時，發現一對同性夫夫竟性侵領養的兩個兒子，並將影片上傳戀童癖群組，甚至透過社群媒體拉皮條，將男孩賣給團夥中至少兩名男子。
喬治亞州這對同性戀夫夫看起來是完美家庭：扎卡里（Zachary Zulock）在銀行上班，威廉（William Zulock）是政府職員，兩人2018年從機構收養一對3歲及5歲的兄弟。
然而對孩子們來說這是夢魘的開始，這對夫夫長年性侵、虐待兩個男孩，還將犯行拍下來外傳炫耀。
警方搜查發現超過7TB的數位證據、家庭攝影機影像、手機數據等。兩人被捕後認罪，上周被判處100年監禁，不得假釋。
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