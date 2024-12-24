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夏威夷幾勞亞火山凌晨噴發 熔岩噴泉直竄80公尺高

中央社／ 洛杉磯23日綜合外電報導
夏威夷大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilauea）今天再次噴發，滾燙岩漿直竄天際，一度達到80公尺。圖／美聯社
夏威夷大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilauea）今天再次噴發，滾燙岩漿直竄天際，一度達到80公尺。圖／美聯社

美國火山學家表示，夏威夷大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilauea）今天再次噴發，滾燙岩漿直竄天際，一度達到80公尺。幾勞亞火山是世界上最活躍的火山之一。

法新社報導，影像畫面顯示，幾勞亞火山口的巨大裂縫不斷地朝空中噴出熔岩。

美國地質調查所（USGS）夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）指出，當地時間凌晨2時（格林威治時間12時）剛過不久，火山口的西南部分就開始噴發。

這個機構說：「在凌晨4時30分，觀察到熔岩噴泉的高度達到了80公尺…包括熔岩炸彈在內的熔融物質正從火山口底部裂縫噴向火山口西部邊緣。」

此外，幾勞亞火山也將其他物質噴向空中。

「火山氣體和細小火山粒子直竄海拔6000至8000英尺（1829到2438公尺）高空…風正在將這些物質吹往西南方向。」

夏威夷火山觀測站表示，從裂縫中散發出的二氧化硫會與大氣中的其他氣體發生交互反應。

而所謂的火山煙霧會對人類和動物以及農作物構成影響。

自1983年以來，幾勞亞火山一直非常活躍，火山噴發相對頻繁，最近一次是在9月。

幾勞亞火山是夏威夷群島6座活火山之一，其中還包括世界上最大的毛納羅亞火山（Mauna Loa），但幾勞亞火山更為活躍。

夏威夷 火山爆發 美國

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