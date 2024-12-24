強生處理撥款案惹川普及共和黨不滿 連任議長最多只能失1票

美國新國會明年1月3日開議，聯邦眾議院將改選議長，現任議長強生近期處理臨時撥款法案的方式，據傳引起總統當選人川普、及部分共和黨同僚不滿，連任議長之路生波。

共和黨仍是下屆眾議院多數，擁有219席，民主黨有215席。在這個微弱優勢下，強生（Mike Johnson）要能連任，最多可能只有失去一票的空間。

民主黨將由其眾議院領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）參選議長。

美國政治新聞網站Politico今天報導，川普（DonaldTrump）對於強生未能在20日通過的臨時撥款法案納入提高債務上限條款感到不悅。強生能否續任議長，很大程度將取決於川普，而川普現在認為強生猶豫不決、軟弱。

該法案最大爭議之一，在於川普要求納入提高債務上限的條款。為了在20日午夜的期限前，再讓臨時撥款法案延長至明年3月中，化解聯邦機構關門危機，強生最後決定先擱置放寬舉債的條款，待明年1月再處理這個議題。

該版本是強生提出的第3個版本。強生最初與兩黨協商後，先是提出厚達1500多頁的版本。川普與其團隊核心成員馬斯克（Elon Musk）批評該版本充斥浪費，部分共和黨眾議員不滿該版本加入太多政策條款。

強生的第2個版本納入放寬舉債條款，大幅刪減開支計畫，但民主黨及38名共和黨眾議員投反對票，否決該版本。Politico報導，川普團隊對這個結果相當吃驚，認為強生沒有足夠的票，卻提出該版本，讓川普看起來像傻瓜。

Politico引述川普幕僚的說法報導，強生先是與民主黨協商出一版本，這個做法讓川普始料未及。川普也對整個過程的混亂感到失望。共和黨在下屆眾議院只有相當微弱的多數，強生是否有能力當議長，川普團隊不無疑問。

在眾議院435席中，共和黨贏得220席。其中，蓋茲（Matt Gaetz）獲川普內定為司法部長後，疑因為了讓眾議院停止調查他的性醜聞，而辭去眾議員席次，他之後也退出提名。此外，瓦爾茲（Mike Waltz）1月20日將出任國安顧問，史蒂芬尼克（Elise Stefanik）將成為聯合國大使。這些席次補選前，共和黨剩下217席。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（ThomasMassie）已率先表態反對強生續當議長。馬西說，他對強生有很多抱怨，他反對強生4月推動通過的援助烏克蘭法案、也反對強生與民主黨協商的臨時撥款法案。

國會山莊報（The Hill）報導，也有其他共和黨眾議員說，還沒決定是否支持強生，包括馬里蘭州共和黨籍眾議員哈里斯（Andy Harris）。

共和黨籍肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）上週曾說，馬斯克可以取代強生成為議長，沒有人比馬斯克更能撼動華府的現有體制，帶來改變。他並說，議長不需要是眾議員。不過，他後來改口，說他的建議是「半開玩笑」。

來自路易斯安那州的強生在2023年10月當選議長。今年春天，少數極右派共和黨眾議員因不滿強生推動援助烏克蘭法案，對他提出罷免。民主黨與共和黨溫和派聯手挺強生，否決罷免案。民主黨如今說，他們不會再支持強生續任議長。

傑福瑞斯日前接受美媒訪問時說，強生有失去議長席位的風險，民主黨不會出手相救，因爲強生原與民主黨協商好臨時撥款法案版本，卻違背協議。

國會山莊報報導，民主黨眾議員預計都會投給傑福瑞斯。若434名眾議員都出席投票，強生需要218票才能當選，最多只能丟一票。