78歲柯林頓發燒住院 發言人稱精神不錯希望很快出院

78歲的美國前總統柯林頓（Bill Clinton）23日因發燒住院，柯林頓副幕僚長烏雷納（Angel Ureña）轉述柯林頓精神尚佳，另一名助手稱柯林頓狀態並不危急。

烏雷納在社群平台X表示，柯林頓今天下午因發燒入住喬治城大學醫院接受觀察，柯林頓精神尚佳，且非常感謝醫療團隊的照顧。

烏雷納接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問說，柯林頓可望在耶誕節前出院回家。

另一名消息來源告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC），透露柯林頓的健康狀況並不危急，相當清醒；他說，柯林頓發燒了，想檢查看看。

NBC報導，柯林頓自2001年卸任總統，出現一些身體狀況；他分別於2004年與2010年，兩度接受心臟手術，也在2021年10月因泌尿系統感染入院，住進加護病房。

此外，柯林頓依然活躍，他上月為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）奔走拉票，頻頻現身造勢場合；美國大選結束後不久，他出版一本回憶錄「平民：我離開白宮後的生活」（暫譯，Citizen: My Life After the White House），描述自己卸任總統後的經歷。