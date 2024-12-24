快訊

情纏23年！林美貞再傳復合孫興 泰國甜喊：好幸福

擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

美國前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

美前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國前總統柯林頓11月出席華府活動。歐新社
美國前總統柯林頓11月出席華府活動。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統柯林頓23日下午因發高燒被送往華府一處醫院，目前正在接受住院觀察。

現年78歲的柯林頓當時在華盛頓家中，隨後被送往美國喬治城醫學中心。

柯林頓副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）向CNN證實消息，稱柯林頓精神很好，非常感謝受到優秀醫療照顧，並補充，希望能在耶誕節前回家。

柯林頓曾在2004年接受過四重心臟繞道手術，並在2010年安裝2個支架來打開一條動脈。他在2021年曾因血液感染住進加護病房治療。

柯林頓 美國

延伸閱讀

影子總統馬斯克？川普駁斥 支持TikTok在美繼續營運

桃園新興國際中小學慶耶誕 學童表演萌翻全場

耶誕節溫暖舒適！周五冷氣團來襲 低溫下探10度

耶誕節前天氣回穩 27日起再降溫跨年夜水氣增

相關新聞

78歲柯林頓發燒住院 發言人稱精神不錯希望很快出院

78歲的美國前總統柯林頓（Bill Clinton）23日因發燒住院，柯林頓副幕僚長烏雷納（Angel Ureña）轉述...

美前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統柯林頓23日下午因發高燒被送往華府一處醫院，目前正在接受住院觀察。

趕在川普上台前…拜登減刑37死囚 改終身監禁

華爾街日報報導，美國總統拜登廿三日宣布對卅七名死刑犯減刑，因為他在道德和政策上反對死刑。這卅七人均為因謀殺被定罪的男性，...

馬斯克批Fed「員工過多」 恐成效率部最新整頓目標

預計將執掌川普2.0政府效率部（DOGE）的馬斯克表示，美國聯準會（Fed）「員工過多」。這個全球最大經濟體的央行，恐成...

改服終身監禁...拜登宣布37名死囚減刑 稱聯邦層級應停止死刑

華爾街日報報導，美國總統拜登23日宣布對37名死刑犯減刑，因為他在道德和政策上反對死刑。這37人均為因謀殺被定罪的男性，...

台股表現居亞股之冠 2因素攪局、亞股明年展望「出現亂流」

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。但外資認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。