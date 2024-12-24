美前總統柯林頓發高燒緊急住院！發言人證實：盼耶誕節前返家

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國前總統柯林頓23日下午因發高燒被送往華府一處醫院，目前正在接受住院觀察。

現年78歲的柯林頓當時在華盛頓家中，隨後被送往美國喬治城醫學中心。

柯林頓副幕僚長尤瑞尼亞（Angel Urena）向CNN證實消息，稱柯林頓精神很好，非常感謝受到優秀醫療照顧，並補充，希望能在耶誕節前回家。

柯林頓曾在2004年接受過四重心臟繞道手術，並在2010年安裝2個支架來打開一條動脈。他在2021年曾因血液感染住進加護病房治療。