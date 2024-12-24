趕在川普上台前…拜登減刑37死囚 改終身監禁

華爾街日報報導，美國總統拜登廿三日宣布對卅七名死刑犯減刑，因為他在道德和政策上反對死刑。這卅七人均為因謀殺被定罪的男性，將改服終身監禁不得假釋。

拜登說，他譴責這些謀殺犯，也為其可憎犯行的受害者到悲傷，並為所有已蒙受無法想像、無法取代損失的被害者家屬感到傷痛。但拜登說，鑒於他早年擔任公設辯護人和數十年在聯邦機構服務的經驗，他已比以往更堅信「我們必須在聯邦層級停止使用死刑」。

拜登並說，基於良知，他無法坐視新政府繼續執行他所暫停的死刑。

紐約時報報導，經過拜登這次減刑，美國聯邦死囚只剩三人，包括二○一八年在匹茲堡槍擊案殺害十一名猶太教徒的男子鮑爾斯，二○一五年在南卡州查爾斯頓非裔教堂槍殺九名教友的魯夫，以及二○一三年造成三人死亡、十多人傷殘的波士頓馬拉松爆炸案凶手查納耶夫。

拜登二○二○年競選時的政見之一是終止聯邦死刑。雖然拜登在國會推動相關法案缺乏進展，但他指示司法部暫停執行聯邦死刑。

美國候任總統川普則支持死刑，並主張擴大範圍。川普在今年選戰時提議，毒販、人蛇集團和兒童性虐犯都可處死。在川普第一任期，重啟已停止執行近廿年的聯邦死刑，有十三名聯邦死囚被處決，都是在他卸任前半年行刑。

美國總統通常會在卸任前實施特赦或減刑。拜登本月稍早宣布對一千五百名在家服刑的犯人減刑，但是他赦免兒子杭特的一切罪行，引發了各界批評。