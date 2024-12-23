紐約三大指數早盤走低 費半與台積ADR逆勢大漲

投資人評估利率前景，加上市場準備迎接耶誕假期，交易清淡，美股23日早盤四大指數漲跌互見。道瓊、標普500和那斯達克綜合指數大致以平盤開出後不久即開始下跌，儘管j拜登政府宣布，對中國大陸成熟製程晶片展開調查，但費城半導體指數仍開高走高大漲2%，台積電ADR攀高3%，輝達上揚約2%。

本周預料交易量相對較少，紐約證交所在周二（24日）平安夜，將於美東時間下午1點提前休市，周三（25日）耶誕節也休市一天。

拜登政府23日宣布，對中國大陸成熟製程晶片展開調查，為川普加徵關稅鋪路。

美國掛牌的本田ADR股價跳漲14%，主要是該公司與日產汽車（Nissan），正式啟動合併談判。

蘋果遊走平盤上下。投資人樂見該公司在人工智慧（AI）領域出現進展，讓蘋果從11月初以來股價大漲16%，市值超車輝達和微軟，逼近4兆美元大關。

影片平台Rumble暴衝43%，該公司獲得數位資產公司Tether的7.75億美元投資。

投資人寄望耶誕行情，能帶動美股在年末收高。據股票交易者年鑑，1969年以來，標普500指數在每年的最後五個交易日、和隔年的頭兩個交易日，平均上漲1.3%。美國銀行（BofA）也說，12月下旬往往是美股表現次佳的時期，標普500在總統大選年的12月，上漲機率達83%。