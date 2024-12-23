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德州女性聯邦眾議員7月來未參與表決 兒稱現失智症狀

中央社／ 達拉斯22日綜合外電報導

美國德州聯邦眾議員、前眾議院撥款委員會（House AppropriationsCommittee）主席葛蘭傑的兒子今天告訴達拉斯晨報，葛蘭傑近幾個月來出現「失智症狀」，目前已住進獨立生活照護機構。

現年81歲的葛蘭傑（Kay Granger）是首位在眾議院代表德州的共和黨女性，自1997年以來一直代表包括沃斯堡（Fort Worth）在內的德州第12選區參選。

德州媒體「達拉斯晨報」（Dallas Morning News）報導，她的兒子布蘭敦．葛蘭傑（Brandon Granger）表示：「這是艱難的1年。」布蘭敦還告訴該報，他的母親目前住在沃斯堡的照顧機構Tradition SeniorLiving，而非許多媒體報導的記憶護理設施。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據葛蘭傑辦公室提供的聲明，葛蘭傑表示，她的健康狀況自9月以來有所惡化，她並感謝家人和選民的支持。

葛蘭傑在提供給CNN的手寫聲明中說：「對於過去幾天大家的關心和愛護，我深表感謝。如同許多家人、朋友和同事所知，在過去1年中，我一直在面對一些意想不到的健康挑戰。」

「然而，自9月初以來，我的健康狀況惡化，使得頻繁前往華府變得既困難又難以預料。在此期間，我的工作團隊依然堅定不移，一如過去27年來，持續提供卓越的選民服務。」

CNN查閱投票紀錄發現，葛蘭傑最後一次在眾議院投票是在7月24日。她去年宣布將不再尋求連任，並在今年春天卸下有影響力的眾議院撥款委員會主席一職。她也沒有參與最近避免政府關門危機的政府開支法案表決。

CNN 德州 美國

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