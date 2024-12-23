改服終身監禁...拜登宣布37名死囚減刑 稱聯邦層級應停止死刑

華爾街日報報導，美國總統拜登23日宣布對37名死刑犯減刑，因為他在道德和政策上反對死刑。這37人均為因謀殺被定罪的男性，將改服終身監禁不得假釋。

拜登說，他譴責這些謀殺犯，也為其可憎犯行的受害者到悲傷，並為所有已蒙受無法想像、無法取代損失的被害者家屬感到傷痛。但拜登說，鑒於他早年擔任公設辯護人和數十年在聯邦機構服務的經驗，他已比以往更堅信「我們必須在聯邦層級停止使用死刑」。

拜登並說，基於良知，他無法坐視新政府繼續執行他所暫停的死刑。

美國候任總統川普第一任期的司法部長巴爾視執行死刑為要務，任內有13名特雷霍特聯邦監獄的囚犯遭處決。