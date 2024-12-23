美國宣布對大陸成熟製程晶片啟動調查 並留給川普政府做最後決定
美國總統拜登23日宣布，對中國製造的成熟製程半導體發動「301調查」，將留給下任總統川普選擇是否對這些晶片課徵更高的關稅。
傳統晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的尖端晶片，但廣泛用於汽車、洗衣機、通訊、醫療器材等日用品之中。
美國商務部長戴蒙多22日表示，此一產業如果高度控制在中國之手，可能造成國安風險。她指出，「對這些晶片我們需要強韌的供應鏈，因為我們看到疫情期間當我們需要晶片時，卻根本沒有」；依賴海外供應商會攪亂生產線，並推升家庭用品成本。
「301條款」授權美國貿易代表先決定中國的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔；如果成立，下任政府將對中國實施報復性關稅，限制進口，或建議總統及國會採取其他行動。這項調查將耗時數月，因此將由川普政府來做決定。
今年稍早時，白宮已宣布將於2025年把中國晶片的關稅稅率從目前的25%，提高到50%。
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