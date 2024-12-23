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台股表現居亞股之冠 2因素攪局、亞股明年展望「出現亂流」

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。路透
台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。路透

台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，今年來績效傲視亞股。但外資認為，2025年亞股展望好壞參半，半導體擴張周期有望持續到明年底，川普新政卻讓前方浮現亂流。

截至周一（23日）為止，台灣加權指數勁揚28.85%，漲幅高居亞股第一，主要是市場聚焦科技與相關類股，帶旺台股。台積電今年來暴衝82.12%、鴻海也大漲77.51%。

與此同時，香港恒生指數排第二，今年來漲幅達16.63%。韓股則表現墊底，今年來下跌8.03%。

星展銀行的展望報告說，AI資料中心和伺服器的需求，經過今年的強勢成長後，明年可能趨緩，但AI智慧手機、個人電腦（PC）等消費性電子商品，2025年需求有望攀升。全球半導體業的擴張周期，通常會持續約30個月，本次周期始於2023年9月，有望延續到2025年底。

放眼未來，分析師認為，川普新政和中國大陸的經濟情勢，將是決定2025年亞股走勢的關鍵。

野村分析師寫道，亞洲「前方出現亂流」，儘管AI需求強健、出口提前拉貨，應該能支撐明年第1季的成長，但從第2季起，受累於川普新政、大陸產能過剩、半導體周期減速的衝擊，情勢會更動盪不安。

野村預測，關稅將在明年初提高，導致通膨升溫、投資成長減緩。而關稅和貿易壁壘增加，意味亞洲出口將放慢，不確定性攀升、以牙還牙的報復，或許會導致亞洲延後商業投資。

他們估計，內需緩衝較強的亞洲經濟體，如馬來西亞、菲律賓等，成長表現可能較佳，而印度、泰國、南韓，則可能遭逢阻力。

亞股 半導體 川普

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