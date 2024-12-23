科羅拉多州滑雪纜車驚現裂縫 174名乘客一度受困空中

美國科羅拉多州一處渡假村滑雪纜車結構昨天驚現裂縫，導致174名滑雪客及單板滑雪者一度受困在半空中，目前他們已全數獲救並撤離，當局正調查故障原因。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，根據科州溫特帕克渡假村（Winter Park Resort）發言人米勒（Jen Miller），這起事件發生在21日下午12時15分左右。

美聯社及科州媒體報導，米勒指出，當時滑雪纜車系統偵測到結構出現裂縫，於是自動停止運作，之後纜車上的乘客透過繩索垂降至地面，整個救援行動歷時約5小時。

米勒表示，工作人員正更換出現裂縫的纜車零組件。科州監管人員與纜車製造商也與渡假村方面合作，以釐清故障原因。