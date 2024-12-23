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加拿大總理杜魯道陷困境 進一步流失黨內支持

中央社／ 渥太華22日綜合外電報導
加拿大總理杜魯道。圖／路透社
加拿大總理杜魯道。圖／路透社

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在執政黨自由黨內的支持度似乎進一步動搖；過去曾經效忠他的人今天表示，越來越多自由黨黨團成員希望杜魯道下台。

法新社報導，最近幾天杜魯道遭受了一連串打擊，觸發原因是副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）意外請辭，她為即將上任的美國總統當選人川普（DonaldTrump）揚言要對加拿大產品課徵25%關稅一事，與杜魯道發生衝突。

方慧蘭在杜魯道身邊工作了近10年之後掛冠求去，意味杜魯道的閣員首次公開唱反調，這讓批評者更加大膽。

渥太華選區議員阿里雅（Chandra Arya）今天告訴加拿大廣播公司（CBC），數十名自由黨籍議員希望杜魯道下台。

安大略省多位自由黨議員前一天開會討論杜魯道的未來，隔天阿里雅接受了媒體採訪。

加拿大廣播公司、「多倫多星報」（Toronto Star）等多家媒體報導，國會中75位來自安大略省的自由黨籍議員，有50多位在昨天會議上宣布，他們不再支持杜魯道。

當被問及相關報導時，阿里雅表示：「黨團成員大多認為，現在是總理下台的時候了」。

魁北克省自由黨籍議員豪斯法瑟（AnthonyHousefather）今天告訴加拿大廣播公司，「總理必須下台」。

豪斯費瑟說：「如果他留任，我們將陷入困境。」他認為，若杜魯道留任，自由黨將在一場等同於對杜魯道領導權進行公投的選舉中受到重創。

杜魯道在20日更換了1/3的內閣成員。為預定中的2025年10月選舉，杜魯道已經與顧問們一起評估他的未來，但預料這項選舉可能更早舉行。

如果自由黨改變立場，國會再進行一次不信任投票，幾乎肯定會導致杜魯道政府垮台。

杜魯道於2015年選舉勝出上台執政，後來又在2019年、2021年帶領自由黨贏得兩次選舉。

但如今他在民調中，落後主要競爭對手保守黨溥禮瑞（Pierre Poilievre）20個百分點。

加拿大 議員

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