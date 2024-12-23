美商務部長：對中管制出口徒勞 晶片法是領先關鍵

美媒報導，美國商務部長雷蒙多表示，在晶片競爭中，阻止敏感技術落入中國只不過是「減速帶」，試圖阻礙中國發展是徒勞；打敗中國的唯一途徑就是保持領先，政府對國內創新資助的「晶片法」比出口管制更重要。

美國國會2022年在跨黨派支持下通過「晶片法」（CHIPS and Science Act），提供390億美元（約新台幣1.27兆元）直接獎勵金，鼓勵半導體產業到美國投資。

華爾街日報報導，美國總統拜登在其任內將產業政策作為政府經濟振興和對中競爭戰略的基礎，一方面透過晶片法鼓勵企業投資半導體製造；另一方面阻止中國企業從美國公司購買晶片或半導體製造零件，並敦促包括日本和荷蘭在內的美國盟友加入限制中國獲取該技術的行列。

不過，近日美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向華爾街日報表示，阻止敏感技術落入中國的努力仍重要，但出口管制只不過是「減速帶」，限制中國獲取技術並沒有阻礙其進步，試圖阻礙中國發展是徒勞的。

她說，打敗中國的唯一途徑就是保持領先，能使美國對中國保持領先地位的是政府對國內創新的資助，「晶片法」比出口管制更重要，「我們必須跑得更快，在創新方面超越他們，這才是獲勝之道」。

但拜登政府實施的晶片法被認為面臨障礙，其中促進製造業的大部分資金都流向包括英特爾（IntelCorp.）在內的大型晶片製造商。英特爾獲得近80億美元的資助，但英特爾一直追趕不上外國製造商，英特爾日前無預警宣布其執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休。

雷蒙多表示，商務部已在合約中加入保護條款，若英特爾沒有做到它承諾的，資金就會停止流動，「我們相信且希望他們會成功，但也會對他們問責」。

此外，也有專業人士認為美國是否過於關注晶片製造，對研發投入不足。「晶片戰爭」（Chip War）一書的作者米勒（Chris Miller）認為，研發方面的雄心不及激勵方面的雄心，晶片法80%的資金被指定用於生產目的，目前美國商務部可能需要強調研發，才能讓美國在技術進步中保持領先地位。

但候任美國總統川普上任後可能會改變美國晶片政策的路線，川普此前已暗示可能會放棄拜登的產業政策。

川普10月時表示，「晶片法太糟糕了」，並建議與其提供補貼，不如徵收高額關稅，不用花一分錢就能讓晶片公司來到美國。川普還提議，加快計劃在美國投資至少10億美元的公司的審批速度，環境研究等審查可能會被取消。

雷蒙多表示，她認同有些法規阻礙美國的競爭力，但「給企業一張空白支票，讓他們為所欲為，就像在揮舞魔杖一樣，我認為這是一個巨大的錯誤」。