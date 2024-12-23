官方數字3倍 華郵：美昔逼原民讀寄宿學校至少3千死

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，在美國寄宿學校死亡的原住民人數，至少是官方公布的3倍。

法新社報導，從1819年到1970年代，美國在全國各地開辦數百所印地安寄宿學校，強制原住民兒童入讀，讓他們非自願地被歐洲殖民者文化同化，包括強迫改信基督教。

華郵的調查記錄了1828年至1970年間，有3104名原住民學生在校內死亡，這是政府最近評估學校死亡人數後公布數字的3倍。

拜登總統10月為美國史上「最駭人篇章」之一做出歷史性道歉：美國原住民兒童被迫與家人分離，安置在經常施虐的寄宿學校。

華郵發現，在許多情況下，死亡的兒童被埋在「他們就讀的學校或學校附近的墓地中，也就是說，許多兒童的遺體從未被送回家，回到家人身邊或回歸部落」。

專家告訴華郵，由於紀錄保存不善且年代久遠，很難確定到底有多少兒童在這種類似「監獄」的學校內死亡。

華郵說，一些墓地有標記，一些則「被隱藏、被忽視或被鋪設路面」。華郵表示，是根據「數以十萬份計」的政府文件做出結論。

根據華郵報導，孩子們死於疾病、營養不良和意外，有時死因可疑。

在拜登發表演說之前，一份政府報告記錄了此類學校近1000名兒童的死亡，但各界一直認為實際數字更高。