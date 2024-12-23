她在紐約地鐵熟睡「遭活活燒死」！縱火男嫌似隨機犯案全程冷眼觀看

美國紐約22日驚傳地鐵車廂內隨機縱火燒死人，一名瓜地馬拉移民將一名熟睡女乘客衣服點火，火勢迅速蔓延吞噬女子，媒體報導凶嫌「坐在車廂外的月台長凳上，冷眼旁觀女子被活活燒死、痛苦身亡」。

福斯新聞引述消息人士稱，這名凶嫌疑似是川普第一任內、來自瓜地馬拉的33歲非法移民，名為扎佩塔（Sebastin Zapeta）。

這起燒人案發生在康尼島的斯提威爾大道站一列靜止中的列車，當日上午7時30分左右，凶嫌若無其事走近一名女性受害者，用打火機點燃她的衣服，火勢在幾秒鐘內蔓延，迅速將她整個人吞沒殆盡。

紐約警察局局長蒂池（Jessica Tisch）在記者會上表示，巡邏員警發現車廂傳出濃煙後，緊急與地鐵員工使用滅火器前往撲火，但為時已晚，受害者遭烈焰吞噬，當場死亡。

事發期間，凶嫌就坐在車廂外的月台上，冷眼旁觀女子被燒死。事後，一名員警趨前表示要清理案發現場時，男子裝作沒事的樣子，拉上帽兜便起身離開現場。

由於當時員警忙著救人，並未察覺這名男子在旁觀看很可疑，幸好密錄器清楚拍下其特徵與長相。大約8小時後，嫌犯落網，目前因涉嫌謀殺，在布魯克林一處分局接受偵訊。

警方表示，案件發生之前，雙方並沒有任何互動，研判凶嫌與死者互不認識。他們正在調查受害者身分與攻擊動機。