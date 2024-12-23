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消失半年照領近600萬薪水！美81歲聯邦眾議員被爆失智住院引發公憤

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國德州81歲的共和黨籍聯邦眾議員格蘭傑消失半年，被爆出罹患失智已經入住安養機構，但是仍照領六位數美元薪水。圖／取自@nicksortor在X的照片
美國德州81歲的共和黨籍聯邦眾議員格蘭傑消失半年，被爆出罹患失智已經入住安養機構，但是仍照領六位數美元薪水。圖／取自@nicksortor在X的照片

美國德州81歲的共和黨籍聯邦眾議員格蘭傑（Kay Granger），長達半年缺席議事無人聞問，近日被爆出罹患失智症，已經入住安養院，但是她未能履行議員職務卻照領17萬4000元薪水（約台幣573萬元），引發外界批評年長政治人物緊握權力、尸位素餐，而她也在22日首度對外發表聲明。

每日郵報引述達拉斯快報指出，格蘭傑原本預計明年1月結束近30年眾議院生涯，但因罹患失智症在社區迷路被發現後，已經在家人安排下入住一家安養機構半年時間。

此事招致外界批評年長的政治人物緊握權力，使得美國政壇的高齡問題再度浮出檯面。

對此，格蘭傑也發表聲明，感謝外界關心之餘，並未提及目前住所，但是坦承過去一年遭遇「健康挑戰」，並在9月初惡化，「使得頻繁前往華府變得困難且難以預測」。

除此之外，格蘭傑提到自己在11月出席華府一場活動，助手也在社群X發表一張她凝視自己在國會肖像的照片，並感謝助手協助監督辦公室關閉期間，以及不斷的支持。

根據紀錄國會議員薪酬與財務的網站Legistorm，格蘭傑不僅繼續領取國會薪水，而且在過去一年中還向員工支付超過100萬美元的工資。

失智症 美國 議員

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