紐約地鐵縱火案疑熟睡女子身亡 警方逮捕嫌疑人
美國紐約市警方逮捕一名男子，表示此人今天早上在紐約地鐵縱火，燒死一名看似熟睡的女子，不過警方沒有公布受害者與嫌疑人的姓名。
綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市警察局（NYPD）表示，事發在上午7時30分左右，受害女子一動也不動地坐在布魯克林科尼島-史迪威大道（Coney Island-Stillwell Avenue）地鐵站一節靜止的F線列車車廂內，接著一名身分不明的男子走近她，並用打火機點燃她身上的衣服。
警方最初認為案發時女子在車廂內睡著了，但如今無法肯定她是否為熟睡狀態，只能說當時她「一動也不動」。
紐約市警察局探員葛里克曼（Austin Glickman）表示，警方將此事件視為兇殺案進行調查。
警方表示，縱火攻擊發生前兩人沒有任何互動，不認為他們彼此認識。
在車站巡邏的警察趕往縱火現場時，「看到一個人站在地鐵車廂內，全身為火焰吞噬」。
但他們並不知道，男嫌於案發後仍留在現場，坐在車廂外的月台長椅上。
警員以滅火器撲滅火勢，女子仍不幸當場身亡。
警方公開監視畫面之後，接獲民眾舉報並於當天稍晚逮捕一嫌，但未公開他的身分。
警方表示，他們仍在調查受害者的身分和攻擊原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言