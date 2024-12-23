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強硬回擊川普敲詐說！巴拿馬總統：收費透明 運河主權「不容談判」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴拿馬總統穆里諾22日回應美國總統當選人川普對巴拿馬運河收費的批評，強調巴拿馬對此運河的主權沒有談判空間。圖為穆里諾12月19日在總統府發表談話。法新社
巴拿馬總統穆里諾22日回應美國總統當選人川普對巴拿馬運河收費的批評，強調巴拿馬對此運河的主權沒有談判空間。圖為穆里諾12月19日在總統府發表談話。法新社

美國候任總統川普21日砲轟美國船隻通過巴拿馬運河的收費不公，揚言要求巴拿馬把航道控制權還給美國，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）隔日不甘示弱，回應通行費並未過高，而且巴拿馬運河的主權沒有談判空間。

彭博資訊報導，穆里諾22日在社群平台X發表影片聲明：「巴拿馬運河及其相鄰區域的每一平方米都是巴拿馬的一部分，並將繼續是。」

穆里諾表示，通行費不算過高，並引述美國與巴拿馬的條約表示，巴拿馬擁有對這條運河的完全控制，不受中國、歐洲或美國影響。

穆里諾說，巴拿馬國家的主權和獨立不容談判，而且通行費是根據營運成本和市場狀況透明訂定。

在穆里諾回應之前，川普再一次在鳳凰城的演說中抱怨，稱運河由美國於上世紀修建，並在1999年重回巴拿馬控制，並「落入壞人之手」，他說，「這不是中國或任何其他國家可以管理的」。

報導指出，中國並不擁有巴拿馬運河，但中國在這個地區的影響力不斷增強。

2024年巴拿馬運河過境貨物噸數排名前五的國家分別為美國、中國、日本、南韓與智利。

穆里諾認為川普的言論過分了，「巴拿馬尊重其他國家也要求被尊重，」他說，「運河將作為我們國家不可剝奪的遺產，留在巴拿馬人手中」。

新聞網站Politico指出，目前不清楚川普為何近日要聚焦巴拿馬運河。中國曾以基建計畫拉攏巴拿馬政府，一家總部設在香港的公司現在運營運河兩端的兩個港口，而運河本身由獨立的政府機構「巴拿馬運河管理局」管理。穆里諾政府已說要深化與美國的關係，中國近幾個月並未針對巴拿馬運河宣布額外投資或提議。

川普 巴拿馬運河 美國

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